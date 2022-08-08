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Yerel Doğa yürüyüşü feci sonuçlandı
Yerel

Doğa yürüyüşü feci sonuçlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında 60 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen turizm çalışanı Özkan Büyüktepe (42) yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 11:32:00 -
Doğa yürüyüşü feci sonuçlandı

Kiriş Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde çalışan Özkan Büyüktepe, dün arkadaşlarıyla doğa gezisi için Çalıştepe'ye çıktı. Önden yürüyen Büyüktepe'yi göremeyen arkadaşları, çevrede arama yaptı. Büyüktepe'nin 60 metre yüksekliğindeki kayalardan düştüğünü fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Büyüktepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İnceleme sonrası Büyüktepe'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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