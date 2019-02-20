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“Doğa tahribatı ve iklim değişikliği altıncı büyük yok oluşa neden oluyor”

Araştırmacı Emrah Çoraman, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:24
“Doğa tahribatı ve iklim değişikliği altıncı büyük yok oluşa neden oluyor”

Araştırmacı Emrah Çoraman, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çoraman, insan tarafından yapılan doğa tahribatı ve iklim değişikliğinin türlerin yok oluş hızını artırdığını öne sürerek, bunun da altıncı büyük yok oluşa neden olacağını savundu.



Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği doğa koruma ve iklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı, akademisyen ve sivil toplum gönüllülerini buluşturan ‘Doğa ve İklim Söyleşileri’nin ikincisi gerçekleşti.



Doğa ve İklim Söyleşileri’nin bu yılki konuşmacısı, Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde Doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Emrah Çoraman oldu. Uzmanlık alanı yarasalar ve mağara ekosistemleri olan ve türlerin evrimsel tarihini araştıran Çoraman; evrim, iklim, türlerin gelişimi ve yok oluşu, insanların doğaya ve biyolojik çeşitliliğe etkisi ve en önemlisi de Antroposen Çağ’dan bahsetti. Çoraman, “İnsan tarafından yapılan doğa tahribatı ve iklim değişikliği türlerin yok oluş hızını arttırdı, bu da altıncı büyük yok oluşa neden oluyor” dedi.



“Yakın gelecekte iklimin daha da ısınması, canlı türlerinin büyük kısmını ortadan kaldırabilir”


İstanbul Politikalar Merkezi’nden Ümit Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Çoraman, “İnsan tarafından yapılan doğa tahribatı, türlerin yok oluş hızını arttırdı. Soyu tükenen türlerin sayısı o kadar hızlı artıyor ki, bilim insanları bunun altıncı büyük yok oluşa neden olacağını düşünüyor. İşin daha da can alıcı kısmı, şu andaki gidişatta iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin henüz tam olarak devrede olmaması. Yakın gelecekte iklimin daha da ısınması, canlı türlerinin büyük kısmını ortadan kaldırabilir” temasına vurgu yaptı.



Çoraman, insan kaynaklı iklim değişikliğinin pek çok canlı türünün yaşayabilmesi için uygun koşulları ortadan kaldırdığını ifade ederek, “İklim değişikliği, neredeyse bazı tür hayvanların keşfedilmesinden iki hafta sonra yok olmasına neden oluyor. Memeli ve kuşlarda bu kayboluşun daha çok farkına varıyoruz. Kayboluşlarının farkına varamadığımız böcek amfibiler ise besin zincirinin bozulmasına neden oluyor. Biyoçeşitliliği korumak zorundayız” dedi.



İnsanların olduğu ve olmadığı coğrafyalar arasında ciddi farklar olduğunu belirten Çoraman, insansız coğrafyalarda stabil bir dengede bulunan biyolojik çeşitliliğin insanların bölgeye gelmesi ile ciddi bir düşüş yaşadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:24
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