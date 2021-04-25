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Gündem Doğa Rutkay 'tam bir facia' diyerek açıkladı! Solak Babası Rutkay Aziz bu sözlere ne diyecek?
Gündem

Doğa Rutkay 'tam bir facia' diyerek açıkladı! Solak Babası Rutkay Aziz bu sözlere ne diyecek?

Skandal skeçlerin yer aldığı Güldür Güldür adlı sözde komedi programında boy gösteren Doğa Rutkay, TikTok’un bir facia olduğunu belirterek çocuklarını tablet ve telefondan uzak tuttuklarını söyledi. Hükümetin sosyal medyayı denetim altına almak için attığı adımlara şiddetle karşı çıkan solcuların, aydını ve çağdaşı diye tanımlanan sözde özgürlükçü Gezici Rutkay Aziz’in, kızı Doğa Rutkay’ın bu çıkışına ne diyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:49:00 - 2021-04-25 13:53:48
Doğa Rutkay 'tam bir facia' diyerek açıkladı! Solak Babası Rutkay Aziz bu sözlere ne diyecek?

 yeniakit.com.tr 

Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın sunduğu ve skandal skeçleri ile gündemden düşmeyen ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı sözde komedi programı Güldür Güldür’de boy gösteren Doğa Rutkay, eşi ve Kerimcan Kamal bebek sahilinde görüntülendi.

"TikTok tam bir facia"

Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal çifti, çocuklarının TikTok kullanmasını istemediklerini belirterek “TikTok, tam bir facia. Ne biz kullanıyoruz ne de çocuklarımızın kullanmasını isteriz” dedi.

Doğa Rutkay, “Şu pandemi bitse de çocuklar artık sosyalleşse. Çocuklara tablet ve telefon da vermiyoruz. Umarım böyle devam eder” diye konuştu.

Rutkay Aziz ne diyecek?

Rutkay’ın çocuklarına teknolojiyi yasakladığını söylediği bu çıkışına, solcuların aydını, çağdaşı diye tanımlanan babası Rutkay Aziz’in ne diyeceği merak konusu oldu.

Sosyal medya platformlarına getirilmesi planlanan yasak düzenlemeye ‘sansüre, yasağa hayır’ diyerek karşı çıkan solakların önde gelen isimlerinden Rutkay Aziz’in TikTok’u bir facia olarak tanıplayıp kullanılmamasını istediği açıklaması ile ilgili ne düşündüğü henüz bilinmiyor. Ancak bu durum solakların ‘özgürlük’ bahanesinin arkasına sığınarak karşı çıktıkları sosyal medya düzenlemesinin gerekliliğini kendilerinin bile içten içe kabul ettiğini gözler önüne serdi.

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