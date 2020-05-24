Doğa koruma görevlileri sokak hayvanlarını bayramda da unutmadı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda yiyecek bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri yüzünden insanların sokağa çıkmasının kısıtlandığı bugünlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını belirli saatlerde besleyen doğa koruma görevlileri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sahipsiz bırakmadı.

Ekipler, getirdikleri mamaları, kent merkezindeki Milli Egemenlik Parkı ile Kura Nehri çevresinde belirlenen noktalara bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğünde görevli orman yüksek mühendisi Fatoş Okulu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının rutin olarak sürdüğünü, aynı çalışmayı bayramda da sürdürdüklerini söyledi.

Okulu, amaçlarının her türlü ortam ve tedbirde sokak hayvanlarının yemsiz kalmamasını sağlamak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımız valiliğin talimatıyla rutin olarak devam ediyor. Özellikle yeni tip koronavirüs sürecinde çalışmalarımızı aksamadan devam ettirdik. Şu an ise bayram ve sokağa çıkma kısıtlaması var, ancak hayvanlarımıza mamalarını getirdik. Amacımız hiçbir hayvanı aç bırakmamaktır."

Sokaktaki kedi ve köpekler de yiyeceklerini yedikten sonra sevinçlerini görevlilerle oyun oynayarak paylaştı.