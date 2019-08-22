Doğa ile başbaşa olmanın yolu Sapanca’dan geçiyor

Akit Ekonomi

Türkiye’deki bir çok tatil beldesine nazaran ulaşım kolaylığı ve doğallığı ile öne çıkan Sapanca’ya olan ilgi günden güne artıyor. Deniz kenarında bulunan birçok tatil beldesinin aksine, mis gibi temiz havası ve yemyeşil ormanların içindeki doğasıyla ziyaretçilerini hayran bırakan bölgede konumlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne ait olan Sapanca Park Otel de misafirlerini yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde uzman kadrosuyla ağırlamaya devam ediyor.

Sapanca’nın incisi Kırkpınar mevkiinde, Soğuksu Mahallesi’nde bulunan Sapanca Park Otel, yemyeşil doğanın içinde huzur bulmak ve dinlenmek isteyenlerin uğramadan geçemeyecekleri yeni adreslerden biri oldu. Sapanca Park Otel, yüzde yüz müşteri memnuniyeti anlayışıyla hizmet verdiği tatil ve iş amaçlı konaklama yanında A La Carte Restaurant ve Cafe’si ile de göz doldurmakta ve Sakarya’nın yeni konsept mekanı olmaya başladı.

Müessesenin Genel Müdürü Şadan Çil, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, altı ay süren geniş çaplı bir tadilattan sonra müşteri memnuniyetini öne çıkararak, herkesin ulaşabileceği fiyat politikası ile tüm misafirlere hizmet verdiklerini dile getirdi. Otel ile restaurant hizmetlerinden geri dönüşlerin tahminlerinden daha iyi olduğunu vurgulayan Çil, ’’Tüm ekibimizle çok çalışmamızın meyvesini olumlu geri dönüşlerden aldık ve yüksek motivasyonla hizmet kalitemizi herkesin görmesini arzu ediyoruz’’ dedi.

Mutlu günlerin adresi

Ücretsiz otopark ve ücretsiz wi-fi bağlantısı ile konukların en kaliteli zamanı otel ve restaurant içinde geçirmelerine destek vermek istediklerini dile getiren Çil; düğün, kına, mevlüt, sünnet töreni vb. geniş katılımlı organizasyonları da düzenlediklerini kaydetti. Öte yandan Sapanca Park Otel içinde bulunan oyun parkı ve küçük hayvanat bahçesi çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çocuklar, güven içinde oynayıp, doğa ile bütünleşerek doğa ve yaşamla ilgili farklı deneyimler elde ediyor.

Doğal görünümü ile de öne çıkan oteldeki lezzetleri mutfağından taze bir şekilde müşterilerine takdim ettiklerini söyleyen Şadan Çil, Yeni Akit okurlarını da hizmet kaliteleri ile doğanın huzurunu deneyimlemeye ve lezzetli yemeklerini tatmaya davet etti.