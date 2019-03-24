Doğa harikası şelale keşfedilmeyi bekliyor

Son iki yıl içerisinde sağlanan huzur ortamıyla tarihi güzellikleri ön plana çıkarak geçtiğimiz yıl 3 milyon turistin ziyaret ettiği Mardin, doğal güzellikleriyle de turistlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kızıltepe ilçesinde 4 dağın arasında bulunan Başdeğirmen şelalesi, fotoğraf tutkunları ve turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Mardinli vatandaşlar ve bisikletçiler tarafından bahar aylarında sık sık ziyaret edilen Beşdeğirmen şelalesi bu yıl bölgede sağlanan huzur ile turistlere de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Beşdeğirmen Mahallesi sakinleri, bölgede bulunan tarihi yapılar ve doğal güzellikleri, dağların arasına gizlenmiş elmas olarak değerlendirirken, şelalenin turizme kazandırılmasını istiyor. 4 dağ arasına gizlenmiş, ilk ve sonbahar aylarında yeşil ile sarı tonlarının ahengiyle görenleri büyüleyen Beşdeğirmen şelalesini görebilmek için turistlerin sadece 3 ayı var.Baharda akmaya başlayan şelale, mayıs ayı sonuna kadar çağlarken, yazın aşırı sıcaklar nedeniyle şelale kurumaya başlıyor.

Bölge turizme kazandırılmayı bekliyor

Beşdeğirmen Mahallesi sakinlerinden Hacı Suphi Ertaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin kayalık yapısını Pamukkale travertenlerine benzetti. Ertaş, "Geçmişte burası yayla olarak kullanılmış, eskiden daha yeşillikti. Burada beylerin konağı, hapishane, kilise mescit şeklinde tarihi yapılar var. Genellikle yerli insanlarımız geliyor. Amacımız yurt dışından ve farklı şehirlerden gelen turistleri ağırlamak. Pamukkale’ye benzer yerlerimiz var. Misafirperver insanlarımız var, Pamukkale’ye meydan okuyacağını iddia ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Demir ise bölgenin tarihi bir belde olduğunu belirterek, "Çok güzel bir şelalemiz var sürekli akan bir şelale değil, haziran ayına kadar bu suyu görürüz daha sonra su kurur ve bembeyaz olur, Pamukkale’yi andırır. Turistler gelsin bu doğa harikasını görsünler. Etrafı 4 dağlarla çevrili tam çukur içine gizli gün yüzüne çıkmamış işlenmemiş bir elmas burası" diye konuştu.

Yıllardır Beşdeğirmen’de yaşadığını ve turistlerin gelmesi halinde bölgenin canlanacağını kaydeden mahalle sakinlerinden Güle Aktaş da, "Turistlerin bunu görebilmesi için 2-3 ayı var. Yazın bu su yok, kuruyor. Biz gelip buraya bahçe yapıyoruz, neşemiz yerine gelsin diye geliyoruz. Herkes geliyor ve kimseye engel olmuyoruz, turistleri de bölgemize bekleriz" şeklinde konuştu.