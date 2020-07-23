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Eğitim

Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet'te

Adaylar, "https://www.turkiye.gov.tr" adresinden giriş yaparak e-imzalı düzenlenen doçentlik sözlü sınav başarı belgesini edinebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:31:00 -
Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet'te

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), doçentlik sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adayların, doçentlik sözlü sınav başarı belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecekleri bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, adaylar, "https://www.turkiye.gov.tr" adresinden giriş yaparak e-imzalı düzenlenen doçentlik sözlü sınav başarı belgesini, e-Devlet üzerinden edinebilecek.

e-Devlet hizmeti üzerinden oluşturulan e-İmzalı Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi dışında, ayrıca fiziki Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından düzenlenmeyecek ve adaylara gönderilmeyecek.

Doktora/Sanatta Yeterlik denklik başvuruları da e-devlet üzerinden alınabilecek

Öte yandan yurt dışında alınan doktora ya da sanatta yeterlik unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin denklik başvuruları da e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/YU numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak "Yurt dışı Unvan Denklik Başvuru İşlemi (Doktora/Sanatta Yeterlik)" üzerinden elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılacak. Başvuru süreci, e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

 

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