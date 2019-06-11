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Doç. Dr. Taner Çevik: “Teknoloji ambargosu Huawei’nin sonunu getirebilir”

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikası dünyayı etkilemeye devam ediyor.

11 Haziran 2019 Salı 10:06
Doç. Dr. Taner Çevik: “Teknoloji ambargosu Huawei’nin sonunu getirebilir”

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikası dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çin ile başlayan ticaret savaşı, Google’ın Çinli teknoloji devi Huawei’e ambargo koymasıyla ‘teknoloji savaşına’ dönüştü. İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, teknoloji savaşını ve Huawei firmasının geleceğini yorumladı. Çevik’e göre savaşın kazananı ABD olacak.


ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin üzerinde başlattığı ticaret savaşı Google firmasının Çinli teknoloji devi Huawei’ye ambargo uygulamasıyla yeni bir safhaya girdi. Dijital çağın ilk ‘teknoloji savaşı’ olarak nitelendirilen Huawei ambargosu hem kullanıcıları hem de üreticileri etkileyecek.


İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, Çin teknoloji devinin tehlikede olduğunu belirterek, ‘teknoloji savaşı’ galibinin ABD olacağını söyledi. Çevik’e göre Çinli teknoloji devi Huawei tam teşekküllü bir ambargoya hazır değil.



“Teknoloji savaşının nedeni siyaset”


Ticaret savaşından teknoloji savaşına gelişen süreci anlatan Doç. Dr. Taner Çevik, “Google ve Microsoft gibi Amerikan teknoloji devi firmalarının son günlerde Çin firmalarına uyguladığı ‘teknolojik ambargo’nun nedeni tamamen siyasi. Amerikan firmalarının Çin firmalarına sunduğu desteği çekmesinin ilk sonucu Huawei satışlarının gerilemesi olacaktır. Çin teknoloji markalarına baktığımızda öne çıkan, en çok satış rakamlarına ulaşan firma Huawei” ifadelerini kullandı.


Çevik, Amerika’nın neden teknoloji savaşı başlatmak istediğini ise, “Amerika bu hamlesiyle teknoloji alanında atılımlar yapan Çin’in önünü bir nebze kesmek istiyor. Ben Çin’in teknoloji alanında ‘süper güç’ olacağına inanmıyorum. Çin’in batılı muadillerinin alternatifi olacağı fikrine katılmıyorum. Bir bilim insanı olarak söyleyebilirim ki, yazılım konusunda teori üreten bir tane bile Çinli bilim insanına rastlayamazsınız. Bu konuda batı halen tekelliğini sürdürüyor. Yazılım alanında önemli bilim insanlarının hepsi batıdan çıktı. Batının ortaya koyduğu ilerleyişe Çin’in yaklaşması olası görünmüyor” sözleriyle anlattı.



“Huawei marka telefonlar ‘kullanılamaz’ hale gelecek”


Google’ın Huawei’ye uyguladığı ambargonun sonuçlarına değinen Çevik, “Google’ın Huawei’den desteğini çekmesiyle Huawei marka telefonlar Android işletim sisteminin güncellemelerine sahip olamayacak. Böylece tüketici yeni uygulamaları indirmek istediğinde sorunlarla karşılaşacak. Güncellenmeyen telefonlar yeni sürüm uygulamaları çalıştırmayacak. Bu da Huawei marka telefonların yazılım olarak ‘geri kalmasına’ yol açacak. Microsoft da Huawei’den desteğini çekti. Office, Outlook gibi günlük hayatın bir parçası olan Microsoft uygulamaları da güncellenemeyen Huawei marka telefonlarda bir süre sonra çalışmayacak” şeklinde konuştu.


Çevik ayrıca, “Amerikan hükümetinin bu yönde baskısı sürdükçe Google ve Microsoft’un yanına başka firmaların da ekleneceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Teknoloji savaşından ABD firmaları etkilenir mi?


Apple marka telefonlarda Huawei ürünlerinin kullanıldığını belirten Çevik, Çin Hükümeti’nin vereceği olası karşılığa karşı ABD’nin hazırlıklı olduğunu belirterek, “Yaptırımlar ABD tarafından tasarlandığı için Apple gibi Çin ile içli dışlı firmaların bu duruma hazırlık yapabilecek kadar zamanı bulduğuna inanıyorum. Apple’ın Çin’in yerine koyabileceği alternatifleri mevcut ama Huawei’nin batılı teknolojilerin yerine koyacak bir alternatifi bulunmuyor” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:06
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