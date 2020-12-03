  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:26:00 -
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı koronavirüse bir kez yakalnıp üç ay sonra yeniden yakalananan yüzde dört vaka ile karşılaştıklarını söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Hasta ilk seferde Kovid-19'u çok hafif geçiriyorsa ikinci seferde de hafif geçirebiliyor. İlkinde hastaneye yattıysa bu sefer yoğun bakıma yatma ihtiyacı olabiliyor. Özellikle geriatrik denilen ileri yaş hastalarda bu durumla karşılaşıyoruz." dedi.

'Küçük pıhtılar atarak organlara zarar veriyor'

Koronavirüsün akciğer ve böbreklerde hasar bıraktığına dikkat çeken Doç. Dr. Savaşçı, "Hastalığı ikinci kez geçirince, pıhtı atmaya eğilimi varsa küçük pıhtılar atarak organ hasarı daha fazla oluyor. Vücuda girince bağışıklık sisteminde daha ağır bir tepki verebiliyor. Bu da vücutta kalıcı hasara sebep olabiliyor. 'Stokin fırtınası' dediğimiz durumlar daha ağır yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

'Bütün yaş grupları risk altında'

Koronavirüste risk altındaki yaş grubunun değiştiğini belirten Savaşçı, şöyle konuştu:

"Önceden 65 yaş ve üzeriyken artık 1 yaşındaki çocuktan 100 yaşına kadar bütün insanlar risk altında. Gençler de risk altında. 30-40 yaşındaki çalışanlar da risk altında. Özellikle genç nüfus, uykusuna ve beslenmesine dikkat etmiyorsa, yoğun çalışma şartlarına sahipse bağışıklık sistemi baskılandığı için bir yaşlıya göre daha ağır şekilde kliniklerimize gelebiliyor. Risk skalamız değişti. Önceden yaş aralıkları vardı, şu anda o aralıklar daha da açıldı."

Kimler test yaptırmalı?

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs salgınında kimlerin test yaptırması gerektiğine de değinerek, şunları söyledi:

"Temas olayı çok önemli. 15 dakika ve üzerinde maskesiz olarak 1 metreden daha yakın mesafeyle damlacık yoluyla temas eden kişiler, yüksek riskli olandır. Aynı evde yaşayan ve iş ortamında yan yana maskesiz çalışanlar, yüksek riskli sayılır. İki tarafta da maske varsa bulaşın gerçekleşmesi mümkün değil. 15 dakika maskesiz temas yapıldıktan sonra belirti yoksa test yaptırmayalım. Beşinci günden önce test yaptırmayalım. Bundan önce testi pozitif yakalamak düşük ihtimal. Bu süreçte saydığımız belirtiler, ateş öksürük, tat ve koku kaybı, nefes darlığı halsizlik, ishal. Bunlar olursa test yaptıralım."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2..
Yarın resmen başlıyor... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!
Ekonomi

Yarın resmen başlıyor... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. Taleplerin açıklanacağı ilk toplantı Co..
Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?
Gündem

Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?

Siirt depremi yıkılan bina var mı? Siirt Kurtulan depremi yıkılan bina var mı? Siirt depremi ölü yaralı var mı? soruları Siirt’in Kurtulan i..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay