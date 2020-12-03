Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı koronavirüse bir kez yakalnıp üç ay sonra yeniden yakalananan yüzde dört vaka ile karşılaştıklarını söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Hasta ilk seferde Kovid-19'u çok hafif geçiriyorsa ikinci seferde de hafif geçirebiliyor. İlkinde hastaneye yattıysa bu sefer yoğun bakıma yatma ihtiyacı olabiliyor. Özellikle geriatrik denilen ileri yaş hastalarda bu durumla karşılaşıyoruz." dedi.

'Küçük pıhtılar atarak organlara zarar veriyor'

Koronavirüsün akciğer ve böbreklerde hasar bıraktığına dikkat çeken Doç. Dr. Savaşçı, "Hastalığı ikinci kez geçirince, pıhtı atmaya eğilimi varsa küçük pıhtılar atarak organ hasarı daha fazla oluyor. Vücuda girince bağışıklık sisteminde daha ağır bir tepki verebiliyor. Bu da vücutta kalıcı hasara sebep olabiliyor. 'Stokin fırtınası' dediğimiz durumlar daha ağır yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

'Bütün yaş grupları risk altında'

Koronavirüste risk altındaki yaş grubunun değiştiğini belirten Savaşçı, şöyle konuştu:

"Önceden 65 yaş ve üzeriyken artık 1 yaşındaki çocuktan 100 yaşına kadar bütün insanlar risk altında. Gençler de risk altında. 30-40 yaşındaki çalışanlar da risk altında. Özellikle genç nüfus, uykusuna ve beslenmesine dikkat etmiyorsa, yoğun çalışma şartlarına sahipse bağışıklık sistemi baskılandığı için bir yaşlıya göre daha ağır şekilde kliniklerimize gelebiliyor. Risk skalamız değişti. Önceden yaş aralıkları vardı, şu anda o aralıklar daha da açıldı."

Kimler test yaptırmalı?

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs salgınında kimlerin test yaptırması gerektiğine de değinerek, şunları söyledi:

"Temas olayı çok önemli. 15 dakika ve üzerinde maskesiz olarak 1 metreden daha yakın mesafeyle damlacık yoluyla temas eden kişiler, yüksek riskli olandır. Aynı evde yaşayan ve iş ortamında yan yana maskesiz çalışanlar, yüksek riskli sayılır. İki tarafta da maske varsa bulaşın gerçekleşmesi mümkün değil. 15 dakika maskesiz temas yapıldıktan sonra belirti yoksa test yaptırmayalım. Beşinci günden önce test yaptırmayalım. Bundan önce testi pozitif yakalamak düşük ihtimal. Bu süreçte saydığımız belirtiler, ateş öksürük, tat ve koku kaybı, nefes darlığı halsizlik, ishal. Bunlar olursa test yaptıralım."