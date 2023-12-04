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Otomotiv Doblo filan hikaye! Yerli ticari TOGG geliyor, fiyatı olay olacak
Otomotiv

Doblo filan hikaye! Yerli ticari TOGG geliyor, fiyatı olay olacak

Yeniakit Publisher
2023-12-04 13:01:00 -
Doblo filan hikaye! Yerli ticari TOGG geliyor, fiyatı olay olacak

TOGG, Doblo'ya rakip olacak olan yeni ticari araç modelini çıkarıyor. Fiyatı tam belli olmasa da kulislerden bazı duyumlar geldi.

TOGG şimdi de hafif ticari modeliyle gündemde. Peki hafif ticari TOGG ne zaman çıkacak? Doblo’nun pabucunu dama atabilecek mi? İşte tüm detaylar.

Türkiye’de hafif ticari araçlara karşı muazzam bir ilgi var. Bu araçların başında da tabi ki Doblo geliyor. Fakat önümüzdeki süreçte bu durum tamamen değişebilir. Çünkü yakında hafif ticari TOGG geliyor! Hem de çok uygun bir etiketle.

Bilindiği üzere TOGG şu anda tek bir modelle sahada. Fakat çok yakında birden fazla model kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak. Peki merakla beklenen hafif ticari TOGG modeli ne zaman gelecek?

TOGG’un hafif ticari versiyonunun genel hatları itibariyle TOGG T10X modelinin temel yapısını taşıyacağı biliniyor. Fakat bu noktada asıl önemli olan hafif ticari TOGG modelinin fiyatı.


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Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre hafif ticari TOGG, hali hazırda satışta olan T10X modelinden çok daha ucuz olacak. Çünkü ülkemizde hafif ticari araçlardan alınan vergiler binek otomobillerden alınan vergilere göre çok daha az.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre hafif ticari TOGG modeli T10X ile aynı motora sahip olacak.

Dahası otomobilin iç dizaynından kullandığı yazılıma kadar pek çok detay da T10X’le benzerlik taşıyacak.

Kaynak: Teknolojioku

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