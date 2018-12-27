DNA Sarmalı



Gen, DNA'nın bir parçasıdır. Bu "yönetici" molekül nasıl göründüğümüzü, vücudumuzda hangi olayların gerçekleştiğini ve bazen de hangi hastalıkları geçirmeye eğilimli olduğunuzu belirler. Genler bizde hastalıklara karşı eğilimin olup olmadığına dair ilgili bilgiler de verebilmektedir..

Kalıtım, anne ve babada olan özelliklerin çocuğa geçmesi demektir. Bu özellikleri taşıyanlar vücuttaki protein şifrelerdir. Proteinler vücuttaki pek çok işlevi yerine getiren moleküllerdir. Proteinler olmadan hayat olmaz. Proteinler AMINO ASİT adı verilen küçük yapı taşlarından oluşmuşlardır. Bu amino asitlerin ne şekilde dizilip protein oluşturacaklarının şifresi ise DNA’da bulunmaktadır. DNA’da bulunan ve hangi proteinin ne şekilde üretileceğini söyleyenler ise genlerdir. Vücudumuz genlerden aldığı bilgiye göre gerekli olan proteinleri ne zaman ve ne şekilde üreteceğine karar verir.

Çok uzun bir molekül olan DNA normalde hücre içerisinde paketlenmiş haldedir. DNA’nın bu en sıkı paketlenmiş haline..

Kromozom, insan vücudunun hücrelerinde 23 çift bulunur. Bunların 23’ü anneden, 23’ü babadan alınır. Böylece hücrelerde her genin iki kopyası bulunur.