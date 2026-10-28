DMD hastası 7 yaşındaki Necdet’in zamanı daralıyor! Annesinden duygu dolu çağrı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Siirt’in Pervari ilçesinde öğretmenlik yapan Pelin Çellik ve eşi, 7 yaşındaki oğulları Necdet’in Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadelesinde umutlarını yurt dışındaki gen tedavisine bağladı. Valilik onaylı kampanyada 8 ay geride kalırken, 3 milyon dolarlık tedavi bedelinin henüz yüzde 17’si toplanabildi.
Henüz 7 yaşında olan Necdet Çellik, ilerleyici kas kaybına yol açan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Oğlunun zamanla yarıştığını söyleyen anne Pelin Çellik, Dubai’de uygulanan gen tedavisine ulaşabilmek için başlattıkları yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.
Anne ve babası öğretmen, şimdi oğulları için mücadele ediyor
Necdet’in anne ve babası Siirt’in Pervari ilçesinde öğretmenlik yapıyor. Ailenin hayatı, çocuklarına DMD teşhisi konulmasının ardından tedavi arayışıyla değişti. Yurt dışında uygulanan gen tedavisine ulaşabilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlatan aile, yaklaşık 8 aydır Necdet için destek toplamaya çalışıyor. Tedavi için gerekli miktarın 3 milyon dolar olduğunu belirten aile, kampanyada şu ana kadar hedefin yalnızca yüzde 17’sine ulaşabildi.
“Necdet’in zamanı yok”
Anne Pelin Çellik, oğlunun bir an önce tedaviye ulaşabilmesi gerektiğini belirterek yaşadıkları süreci anlattı. Çellik, “Oğlumuz Necdet 7 yaşında, DMD kas hastası. Yurt dışındaki gen tedavisi için valilik onaylı bir kampanya başlattık. Kampanya başlayalı 8 ay oldu ancak toplanması gereken miktarın sadece yüzde 17’sine ulaşabildik. İstenen tutar 3 milyon dolar. DMD ilerleyici bir kas hastalığı. Çocuklar 7 ile 10 yaş aralığında yürüme yetisini kaybedebiliyor. İlaca ulaşamazlarsa yaşam süreleri de ciddi şekilde etkileniyor. Necdet’in zamanı yok, ilacına bir an önce kavuşması gerekiyor” dedi.
Necdet’e nasıl destek olunabilir?
Necdet Çellik için bağış yapmak isteyenler aşağıdaki bilgileri kullanabilir:
IBAN: TR 26 0001 0005 0946 3878 2550 06
Hesap sahibi: Pelin ÇELLİK
Faaliyet Sorgu No: 56.2026.4300
SMS desteği: Tüm operatörlerden NECDET yazıp 4889’a gönderilebilir.