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Aktüel DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi
Aktüel

DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:46:53 -
DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) personelinin, Libyalı askerlere 6 haftalık dalış eğitimi verdiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek dalış eğitimi veriyor."

Paylaşımda, eğitim sürecine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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