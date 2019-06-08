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Djokovic'i geçen Thiem finalde

Geçen yılın finalisti Avusturyalı tenisçi Thiem, Fransa Açık'ın tek erkekler yarı finalinde dünya 1 numarası Sırp Djokovic'i 3-2 yendi-Üst üste ikinci kez turnuvada finale çıkan Thiem, dünya sıralamasının 2 numarası ve son 2 yılın şampiyonu İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:32
Djokovic'i geçen Thiem finalde


İSTANBUL (AA) - Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nın finalinde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen ve dün olumsuz hava şartlarından dolayı yarıda kalan Sırp Djokovic ile geçen yılın finalisti Avusturyalı Thiem arasındaki tek erkekler yarı finali, bugün devam etti.

Setleri 1-1 eşitlikle yarıda kalan mücadelenin üçüncü setini 7-5 kazanan Thiem, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette daha iyi performans gösteren Djokovic, seti 7-5 alarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde rakibinin servisini kıran Thiem, skoru 4-1'e getirdiğinde yağış nedeniyle maça ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra tekrar başlayan oyunda Avusturyalı tenisçi, seti 7-5 kazandı ve 4 saat 13 dakika sonunda sahadan 3-2 galip ayrılarak finale kaldı.

Fransa Açık'ta üst üste ikinci kez finale kalan Thiem, grand slam turnuvalarında bunu başaran ilk Avusturyalı tenisçi oldu.

Son 3 grand slam turnuvasının şampiyonu Djokovic ise 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık, 2016 Avustralya Açık, 2016 Fransa Açık'ta yakaladığı seriyi tekrarlayamadı.

İspanyol Rafael Nadal ile Thiem arasındaki final maçı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:32
  1. Dominic Thiem
  2. Fransa Açık
  3. Novak Djokovic
  4. Roland Garros

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