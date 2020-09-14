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Spor Djokovic, ABD Açık'tan diskalifiye edilmesini unutamıyor
Spor

Djokovic, ABD Açık'tan diskalifiye edilmesini unutamıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:57:02 -
Djokovic, ABD Açık'tan diskalifiye edilmesini unutamıyor

ANKARA (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan diskalifiye edilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, maç sırasındaki eylemi nedeniyle çok üzgün olduğunu ve yaşananları asla unutamayacağını söyledi.

Tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem'in şampiyonluğa ulaştığı turnuvanın 4. tur karşılaşması sırasında cebinden çıkarıp kortun arkasına doğru attığı topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edilen 33 yaşındaki Djokovic, yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılacağı Roma'daki İtalya Açık tenis turnuvası öncesinde basın toplantısı düzenleyen Djokovic, "Hakeme yaşattığım şok ve dram nedeniyle çok üzüldüm. Beklenmedik ve kasıtlı olmayan bir hareketti. Ama topu arkaya doğru attığınızda kortta birine çarpma ihtimalini göz ardı etmemelisiniz. Hatamı kabul ediyorum." dedi.

Yaşananlardan ders çıkardığını vurgulayan Djokovic, "Artık bunu geride bırakmak zorundayım. Hayatım boyunca bu olayı unutabileceğimi sanmıyorum. ABD Açık'ın bu şekilde bitmesi benim için büyük bir şok oldu." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın 4. turunda İspanyol Pablo Carreno Busta ile karşılaşan Djokovic'in attığı topun boğazına isabet etmesinin ardından çizgi hakemi, bir süre kendine gelememiş ve saha kenarında tedavi görmüştü. Djokovic, olayın ardından hakemden özür dilemesine rağmen turnuvadan diskalifiye edilmişti.

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