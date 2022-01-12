Dizlerinizin arasına yastık koyup uyursanız bakın ne oluyor!

BilgeCafe'de yer alan habere göre,uyku rutininize fazladan bir yastık eklerseniz neler olur? sorusuna yanıt veriliyor.

1. Siyatik ve bel ağrısını önler

Bazı insanlar kronik sırt ağrısı ile yaşarlar. Ancak bacakların arasına bir yastık yerleştirmek, pelvis ve kalçaları hizalamaya da yardımcı olur, bu da baskıyı azaltır ve sonuç olarak, bu bölgedeki, özellikle uyurken vücudun zayıf ağırlık dağılımından kaynaklanan sürekli rahatsızlığı da azaltır.

2. Kamburunuzu iyileştirmeye yardımcı olur

Bazı uyku pozisyonları omurgamız için diğerlerinden daha iyidir, bu nedenle vücudumuzu nasıl konumlandırdığımız çok önemlidir. Araştırmalar, yatakta asimetrik olarak yatarsak, omurgamızın yapısına zarar verebileceğini göstermiştir. Bu nedenle, cenin pozisyonunda uyurken bacak aranıza bir yastık koymak hareketsiz halinize yardımcı olacaktır.

3. Hamilelikte uykuyu daha rahat hale getirir.

Sağ veya sol tarafınıza yatmayı tercih etmenizden bağımsız olarak, uzmanlar, bir yastık kullanmanın ağırlığı dağıtmak ve sırt gerginliğini azaltmak, omurgayı nötr tutmak için çok yardımcı olabileceğini ve bu yüzden gebelik döneminde bacak arasında bir yastıkla uyumanızı önerir. Piyasada bu amaca özel tasarlanmış, vücuda uygun C ve U şeklinde modeller bulunmaktadır.

Doğru Şekilde Nasıl Uygulanır?

Yatmadan önce cenin pozisyonunda yatın.

Yatarken beliniz ile yatak arasında boşluk kalmasından kaçının.

Kalçalarınızı aynı hizada tutmak için yastığı bacaklarınızın arasına yerleştirin.

Üst diziniz öne gelecek şekilde uyumayı tercih ediyorsanız, 2 yastık kullanabilirsiniz.

Herhangi bir rahatsızlık durumunda, en iyi seçeneğin her zaman tıbbi uzmanınıza danışmak olduğunu unutmayın.

Bacaklarınızın altına da koyabilirsiniz.

Sırt üstü uyumayı tercih ediyorsanız, uyurken omurganızı desteklemek için belinizin ve bacaklarınızın altına bir yastık veya minder de kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda sırt ağrısını azaltmaya da yardımcı olacaktır. Her iki tarafta ağrınız olsa bile, bu pozisyon uyumak iyi gelecektir. Çünkü sırtınızı nötr bir duruşta tutar.

Belinizi desteklemek için bir havlu veya başka bir küçük yastık da kullanabilirsiniz, böylece vücudunuz hizalanır, ağırlığınızı eşit olarak dağıtır ve uyurken yatakta hareket etmenizi veya yuvarlanmanızı engeller.