  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çaydırıcı gücümüz PÖH’lerden gurur verici derece: PKK ve diğer terör örgütlerinin korkulu rüyası… PÖH, “SWAT Challenge 2024”e damgasını vurdu

İnananların yüz akı! Akit Medya Grubu’nda yeni görevlendirmeler

Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?

Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu!

Diyanet açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu

Çorabınızın içine 1 tane defne yaprağı koyun o dertten kurtulun!

Terör sevicilere üzücü bir haber! PKK'lı terörist Yunus Demir öldürüldü

Merkez Bankası'nın yeni patronundan flaş açıklamalar!

Polis helikopterine lazer tutmaya rekor ceza!

DHKP/C’lileri savunan Tanrıkulu, Gergerlioğlu özür dilemiyorlar!
Gündem Dizlerinden vuruldu pes etmedi! Çağlayan'daki kahraman polis bakın kim çıktı!
Gündem

Dizlerinden vuruldu pes etmedi! Çağlayan'daki kahraman polis bakın kim çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 13:50:00 -
Dizlerinden vuruldu pes etmedi! Çağlayan'daki kahraman polis bakın kim çıktı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 polis ile 3 vatandaş yaralandı ancak vurulan polislerden birinin eski özel harekatçı olduğu ortaya çıktı. Terörisler tarafından dizinden vurulmasına rağmen pes etmeyen eski özel harekatıçı Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’la sıcak çatışmaya girdi. Eski özel harekatçı, ilk olarak Emrah Yayla’yı daha sonra da Pınar Birkoç’u öldürmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 polis ile 3 vatandaş yaralandı ancak vurulan polislerden birinin eski özel harekatçı olduğu ortaya çıktı. Terörisler tarafından dizinden vurulmasına rağmen pes etmeyen eski özel harekatıçı Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’la sıcak çatışmaya girdi. Eski özel harekatçı, ilk olarak Emrah Yayla’yı daha sonra da Pınar Birkoç’u öldürmeyi başardı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde dün polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis 5 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu açıkladı.

KAHRAMAN ESKİ ÖZEL HAREKATÇI ÇIKTI

Polis noktasına saldırı girişiminde 2 polis ile 3 vatandaş yaralandı ancak vurulan polislerden birinin eski özel harekatçı olduğu ortaya çıktı. Terörisler tarafından dizinden vurulmasına rağmen pes etmeyen eski özel harekatıçı Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’la sıcak çatışmaya girdi. Eski özel harekatçı, ilk olarak Emrah Yayla’yı daha sonra da Pınar Birkoç’u öldürmeyi başardı.

Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş
Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 90 oldu
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 90 oldu

Gündem

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 90 oldu

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı
Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Gündem

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada

Gündem

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23