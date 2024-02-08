Dizlerinden vuruldu pes etmedi! Çağlayan'daki kahraman polis bakın kim çıktı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 polis ile 3 vatandaş yaralandı ancak vurulan polislerden birinin eski özel harekatçı olduğu ortaya çıktı. Terörisler tarafından dizinden vurulmasına rağmen pes etmeyen eski özel harekatıçı Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’la sıcak çatışmaya girdi. Eski özel harekatçı, ilk olarak Emrah Yayla’yı daha sonra da Pınar Birkoç’u öldürmeyi başardı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde dün polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis 5 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu açıkladı.

KAHRAMAN ESKİ ÖZEL HAREKATÇI ÇIKTI

Polis noktasına saldırı girişiminde 2 polis ile 3 vatandaş yaralandı ancak vurulan polislerden birinin eski özel harekatçı olduğu ortaya çıktı. Terörisler tarafından dizinden vurulmasına rağmen pes etmeyen eski özel harekatıçı Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’la sıcak çatışmaya girdi. Eski özel harekatçı, ilk olarak Emrah Yayla’yı daha sonra da Pınar Birkoç’u öldürmeyi başardı.