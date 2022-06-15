Dizleri iyileştiriyor! Kemikleri ve eklemleri yeniden doğmuş gibi yapıyor

Eklem ağrıları günümüzün en çok karşılaşılan rahatsızlıkları arasında yer almaktadır. Hayat fonksiyonlarını tam olarak etkilemese de, ağrılı süreçleri sebebiyle kişinin gündelik işlerinden tam verim almasına engel olur. Büyük eklemler olarak adlandırılan bilek, omuz, bel veya boyun, diz eklemleri gibi bölgelerde meydana gelen rahatsızlıklar oldukça önemli ve mutlak suretle dikkat edilmesi gereken rahatsızlıkların başında gelmektedir. Eklem ağrıları tedavisi ile alakalı herhangi bir müdahale yapılmadığı taktirde ağrılar zamanla artmaya başlar ve sizlerin yaşam standartlarını olumsuz etkiler.

Eklem ağrılarının belirtisi ise ilk aşamada ara sıra gözlemlenmekle beraber, zamanla şiddetini ve sıklığını arttırmaktadır.

Belirtiler

-Kişide hareket bozuklukları sorunu ortaya çıkar.

-Eklemlerde şişlik ve sertlik gibi sorunlar meydana gelir.

-Hareketlerde beceriksizlikler kendisini ön plana çıkartır.

Eklem Ağrıları İçin Bitkisel Kür!

Eklem ağrıları tedavisi konusunda çok sık uygulanan ve günümüzde tercih edilen limon kabuğu kürü, bu ağrıları kalıcı olarak dindirmenizde aktif bir rol oynamaktadır. Kolay hazırlanabilen ve aktardan temin edeceğiniz malzemeler ile kullanımına başlayacağınız bu kürün hazırlanma aşamasını adım adım sizlere sunuyoruz.

Limon kabuğu kürü

Malzemeler;

Doğal sızma zeytinyağı

2 adet büyük organik limon

Okaliptüs yaprakları

Kapaklı bir kavanoz

Temiz sargı bezi

Hazırlanışı;

Limon kabuklarını soyun ve bir kavanoz içerisine koyun. Daha sonrasında kabukları tamamen kaplayacak kadar zeytinyağı ekleyin. İçerisine okaliptüs yapraklarını koyun. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve karışımı 2 hafta (14 gün) bekletin. 2 hafta geçtikten sonra karışımı sargı bezinin üzerine dökün ve ağrı olan bölgelere yerleştirin. Her gece bu tedaviyi uygulayarak hem ağrılarınızdan kurtulabilir, hem de uyurken cildinize işlemesine imkan tanıyabilirsiniz.

Diğer Tedavi Yöntemleri!

Eklem ağrıları tedavisinde kullanılan birçok yöntem mevcuttur. Bunlar arasında ise uzun yıllardan bu yana limon tedavisi olarak adlandırılan ve üst kısımda kürüyle alakalı bilgiler ulaştırdığımız tedavi yöntemi mevcut. Ek olarak sizlere eklem ağrılarınızı dindirecek ve kalıcı çözümler ulaştıracak bazı yöntem ve tedavi süreçlerinden de bahsedeceğiz.

Akupunktur Tedavisi:

Genel olarak bu tedavi yöntemi Eklem ağrıları tedavisi hususunda çok sık tercih edilmektedir. 2 farklı yöntem olarak kullanılmaktadır. Geleneksel akupunktur olarak adlandırılan tedavi yönteminin yanı sıra şok tedavisi olarak da tercih edilmektedir. Eklem ağrılarının şiddeti ve durumlarına göre değişim gösteren bu 2 tedavi yöntemi için en net kararı yine hekimler vermektedir.

Kaplıca tedavisi:

Ülkemizde kaplıcalar, Eklem ağrıları tedavisi adı altında çok sık tercih edilen bir yöntem olarak görülmektedir. İçerisinde yer alan ısı ve mineral sularının etkisiyle beraber eklem ağrılarına iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kaplıcaların içerisinde yer alan basıncın etkisiyle beraber eklem ağrılarının tamamen ortadan kaldırıldığı gözlemlenmiştir. Türkiye’de birkaç farklı bölgede kaplıcaları görmek ve bulmak mümkün!