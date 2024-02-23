Dizlerdeki ağrıyı geçirmenin en etkili yolu: Uygulayan memnun! Acı verici diz ağrısı neden olur? Nasıl geçer?

Diz kapağı ağrılarının pek çok nedeni olabilir. Özellikle de diz kapağının dışa doğru kayması ile bölgede sıkışma meydana gelir. Diz ağrılarının en belirgin nedeni de bu olabilir. Bacağın hareket edebilmesi için gereken diz kapağında meydana gelen ağrılar hayat kalitesini düşürürken yürümeyi de zorlaştırmaktadır. Bu şekilde diz bölümünde şiddetli ağrılar ortaya çıkmaktadır.

Bacak kaslarını güçlendirmek dize binen yükü azaltacağı için ağrı oluşumunu önler. Özellikle baldır ve alt bacak kasının güçlendirilmesi sizi birçok muhtemel sorundan kurtarır.

Dizlerinizi rahatlatın

Yanlış oturma ve uyuma pozisyonları dizlerinize baskı uygular ve tabii ki giydiğimiz kıyafetler… Sıkı pantolonlar yerine daha rahat kıyafetler tercih edin. Şık ayakkabılar yerine daha spor modeller giymek hayatınızı oldukça kolaylaştıracak ve dizlerinizi rahatlatacaktır.

Spor yapın

Bisiklete binmek, koşu yapmak, dağ yürüyüşü yapmak sizi çok zorlamayan ve kaslarınızı da bolca çalıştıran aktivitelerdir. Her gün saatlerinizi vermenizi bekleyemeyiz ancak haftada bir veya iki kez spora vakit ayırırsanız hayatınızın daha eğlenceli hale geldiğini ve kaslarınızın da zamanla güçlendiğini fark edeceksiniz.

Diz ağrınız olduğunda diz koruyucu kullanın

Bu koruyucular tüm ağırlığın dizinize binmesini engeller ve yükü eşit bir şekilde dizinize dağıtır. Eğer bir sakatlığınız varsa mutlaka koruyucu kullanın. Birden fazla diz koruyuşu vardır çünkü diz sakatlıkları oldukça çeşitlidir. Hangi tip koruyucuya ihtiyacınız olduğunu öğrenmek için mutlaka doktorunuzdan yardım alın.

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Diz Ağrısı Neden Olur?

Diz ağrısının pek çok nedeni olabilir. Özellikle aşırı yük altında olan dizler sürekli kullanıldığı için eklemde bulunan kıkırdak dokusu aşınabilir. Bu kıkırdak dokusu tamamen yok olduğunda da kemiğe zarar verebilir. Bu durumda osteoartrit, travma ve yaralanmalar meydana gelir. Ayrıca diz kapağında bulunan tümörler, yağ dokusu ve ya tendonların iltihaplanması sonucu da diz kapağı yaralanmaları oluşur. Diz kapağındaki hastalığın tipine göre ağrının şiddeti ve şekli de değişiklik gösterir. Bu ağrı genel olarak diz kapağı ve diz eklemi çevresinde hissedilir. Diz ağrısının belirtilerine göre hastalığın neden kaynaklandığı teşhis edilir.

Diz Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?

Diz ağrısını geçirmek için bazı doğal yöntemler kullanılabilir. Özellikle de 4 bardak suya 7 adet at kestanesi ilave edilir. Bu karışıma bir çorba kaşığı at kestanesi tohumu eklenir. Yarım saat kaynatılan suyun üstündeki topaklanan tabaka alınarak temiz bir kavanoza alınır. Bu sıvı ile dizin ağrıyan yerlerine masaj yapılır. Yarım litre suya 3 çorba kaşığı dolusu parçalanmış kuru papatya konulur.

Bu da 15 dakika kaynatıldıktan sonra iyice süzülür. Bu su ile ağrıyan yerlere yumuşak bir şekilde masaj yapılır. Ayrıca zeytinyağı, defne yaprağı karıştırılarak bu karışım da diz kapağına sürülür. Bu şekilde ağrılar geçirilir.

Diz Kapağı Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Genellikle belli bir yaşın üzerinde ortaya çıkan diz ağrılarının pek çok farklı nedeni olabiliyor. Özellikle gün içinde sürekli yürüyen ve ayakta duracağı işlerde çalışan kişilerde diz ağrısı meydana gelebilir.

Genellikle ağır sporlar yapan kişilerde diz ağrısı çok sık meydana gelir. Vücudun tüm ağırlığını diz kapağı taşıdığı için diz ağrıları da çok sık yaşanabilir. Bazı kişilerde yorgunluk, zorlama ve aşırı kullanım gibi durumlarda diz kapağı ağrıları ortaya çıkabilir. Ayrıca çeşitli hastalıklara bağlı olarak da diz diz ağrıları meydana gelebilir.

Diz Kapağı Kayması Nedir?

Diz kapağı kayması genel olarak diz kapağının pozisyonel olarak kayması ile ortaya çıkan sıkışmalardan kaynaklanır. Özellikle sürekli oturarak çalışan kişilerde diz kapağı kayması daha çok görülmektedir. Bağdaş kurarak oturanlarda da diz kayması daha çok görülmektedir.