Boşanmalar hat safhada. Her sene 175.000 civarında aile boşanmaktadır. Allah’ım yar ve yardımcımız olsun. Böyle giderse Allah muhafaza yakın bir gelecekte toplumsal bir çöküntü yaşayabiliriz. Dizilerde bir çıplaklık bir ahlaksızlık işlenmektedir. Ayrıca dizilerde bir zenginlik işlenmektedir. Bu dizileri izleyen kadınlarımız erkeklerimiz içleri geçmektedir. Buraya gelmişken gerek TRT’de ve gerekse özel kanal’da yayınlanmakta olan Seksenler dizisini hatırlatmak isterim.

Bu dizide aile bağları, komşuluk bağları ve ticâret ahlakı çok güzel bir şekilde verilmektedir.

Dizide sevdalık da çok güzel bir şekilde verilmektedir. Burada şunu açık yazmak isterim ki ülkem geneli yapılacak dizi ve filmler Seksenler dizisinde verildiği şekilde verilmesi gerekmektedir.

Ailelerimizi korumamız gerekmektedir.

Bunu gerçekleştirmek için aile maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerekmektedir.

Öncelikle yönetimimiz tüyü bitmemiş yetimin hakkını araması gerekmektedir. Aileler nasıl desteklenmesi gerekmektedir diye sorarsanız ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği verilmeli ve ayrıca 150.000 lira destek verilmesi gerekmektedir.

Şu unutulmasın ki yöneticilerimizin amacı halkımızın mal, can, namus, akıl ve din emniyetini sağlamaktır.