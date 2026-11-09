  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkler koşa koşa Rusya'ya gitmeye başladı: Sebebi herkese sitem ettirecek 3’ü çocuk 5 ölü! Gazze'de çadır göçük altında kaldı Amerikalı tarihçiden tarihi itiraf: Sultan Abdülhamid’i deviren darbe tek bir mason locasında tezgahlandı! Tarihi tahrif eden söylemlere Altan Tan’dan yanıt: “Amed” kelimesi Kürtçe değildir! İşgalci rejimde koltuk sevdası kaos getirdi! Netanyahu yenilgiyi hazmedemiyor, İsrail'de Meclis baskını alarmı! Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yılı İstanbul’da kutlandı! Galata Kulesi Azerbaycan bayrağıyla aydınlandı 600 binden fazla hane elektriksiz kaldı! Rusya enerji altyapısını ve gemileri hedef aldı İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin." İran’dan ABD’ye tehdit dolu son dakika teklifi: Ya kabul edin ya da cehenneme tanık olun! Beşiktaş'tan 3 puanlık şov!
Okur Postası Dizilerde bir çıplaklık bir ahlaksızlık işlenmektedir
Okur Postası

Dizilerde bir çıplaklık bir ahlaksızlık işlenmektedir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dizilerde bir çıplaklık bir ahlaksızlık işlenmektedir

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar \ Trabzon 'Dizilerde bir çıplaklık bir ahlaksızlık işlenmektedir' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Boşanmalar hat safhada. Her sene 175.000 civarında aile boşanmaktadır. Allah’ım yar ve yardımcımız olsun. Böyle giderse Allah muhafaza yakın bir gelecekte toplumsal bir çöküntü yaşayabiliriz. Dizilerde bir çıplaklık bir ahlaksızlık işlenmektedir. Ayrıca dizilerde bir zenginlik işlenmektedir. Bu dizileri izleyen kadınlarımız erkeklerimiz içleri geçmektedir. Buraya gelmişken gerek TRT’de ve gerekse özel kanal’da yayınlanmakta olan Seksenler dizisini hatırlatmak isterim.

Bu dizide aile bağları, komşuluk bağları ve ticâret ahlakı çok güzel bir şekilde verilmektedir.

Dizide sevdalık da çok güzel bir şekilde verilmektedir. Burada şunu açık yazmak isterim ki ülkem geneli yapılacak dizi ve filmler Seksenler dizisinde verildiği şekilde verilmesi gerekmektedir.

 

Ailelerimizi korumamız gerekmektedir.

Bunu gerçekleştirmek için aile maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerekmektedir.

Öncelikle yönetimimiz tüyü bitmemiş yetimin hakkını araması gerekmektedir. Aileler nasıl desteklenmesi gerekmektedir diye sorarsanız ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği verilmeli ve ayrıca 150.000 lira destek verilmesi gerekmektedir.

Şu unutulmasın ki yöneticilerimizin amacı halkımızın mal, can, namus, akıl ve din emniyetini sağlamaktır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23