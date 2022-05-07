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Medya Dizi setine sürpriz ziyaret! Teşkilat'ın son bölümünün nerede çekildiği ortaya çıktı
Medya

Dizi setine sürpriz ziyaret! Teşkilat'ın son bölümünün nerede çekildiği ortaya çıktı

TRT ekranlarının beğenilen yapımlarından Teşkilat Dizisi'nin son bölümünün Ankara'da çekildiği mekanı ziyaret eden belediye başkanı sürpriz bir paylaşımda bulunarak dizinin hangi mahallede çekildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 13:29:00 - 2022-05-07 13:30:17

 yeniakit  Ankara 

Dizinin setini ziyaret eden Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan dizi oyuncularından Gürkan Uygun'la bir müddet sohbet etti. Başkan Ercan yaptığı paylaşımla dizinin son bölümünün Sincan İlçesi'nin Kayı Mahallesi'nde çekildiğini açıkladı.

Murat Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"Çekimleri Kayı Mahallemizde gerçekleştirilen Teşkilat dizisinin ekibini ziyaret ettik. Oyuncularımıza ve kamera arkası ekibine başarılar diliyorum."

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