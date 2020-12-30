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Medya Dizi reyting sonuçları 29 Aralık Salı 2020: Masumlar Apartmanı, EDHO, Hekimoğlu, Baraj, MasterChef Türkiye reytingleri
Medya

Dizi reyting sonuçları 29 Aralık Salı 2020: Masumlar Apartmanı, EDHO, Hekimoğlu, Baraj, MasterChef Türkiye reytingleri

29 Aralık Salı 2020 reyting sonuçları açıklandı.. Dün akşam TV’de Masumlar Apartmanı, EDHO, Hekimoğlu, Baraj, MasterChef Türkiye dizileri ve yarışmaları kıyasıya mücadele verdi. Peki, dün gece ekrana gelenler arasında hangi dizi birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:38:00 -
Dizi reyting sonuçları 29 Aralık Salı 2020: Masumlar Apartmanı, EDHO, Hekimoğlu, Baraj, MasterChef Türkiye reytingleri

29 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı özet bölümü yer aldı.

29 ARALIK 2020 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1         MASUMLAR APARTMANI     TRT 1

2         EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV

3         ESRA EROL'DA    ATV

4         MASUMLAR APARTMANI (ÖZET) TRT 1

5         SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER     FOX

6         BARAJ          FOX

7         EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET)       ATV

8         MASTERCHEF TÜRKİYE        TV8

9         MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

10      Hava Durumu ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1         MASUMLAR APARTMANI     TRT 1

2         ESKIYA DUNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV

3         MASUMLAR APARTMANI (ÖZET) TRT 1

4         SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER     FOX

5         MASTERCHEF TÜRKİYE        TV8

6         ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (ÖZET)       ATV

7         HEKİMOĞLU        KANAL D

8         HAVA DURUMU  KANAL D

9         ESRA EROL'DA    ATV

10      MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

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