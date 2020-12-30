Dizi reyting sonuçları 29 Aralık Salı 2020: Masumlar Apartmanı, EDHO, Hekimoğlu, Baraj, MasterChef Türkiye reytingleri
29 Aralık Salı 2020 reyting sonuçları açıklandı.. Dün akşam TV’de Masumlar Apartmanı, EDHO, Hekimoğlu, Baraj, MasterChef Türkiye dizileri ve yarışmaları kıyasıya mücadele verdi. Peki, dün gece ekrana gelenler arasında hangi dizi birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı özet bölümü yer aldı.
29 ARALIK 2020 SALI REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MASUMLAR APARTMANI (ÖZET) TRT 1
5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
6 BARAJ FOX
7 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV
8 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
9 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
10 Hava Durumu ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV
3 MASUMLAR APARTMANI (ÖZET) TRT 1
4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
5 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV
7 HEKİMOĞLU KANAL D
8 HAVA DURUMU KANAL D
9 ESRA EROL'DA ATV
10 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV