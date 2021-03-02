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Medya Dizi oyuncusuna bıçaklı saldırı!
Medya

Dizi oyuncusuna bıçaklı saldırı!

Oyuncu Melisa Döngel'n oturduğu Sarıyer'e bağlı Ferah Evler Mahallesi'nde olay çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 10:22:00 -
Dizi oyuncusuna bıçaklı saldırı!

Oyuncu Melisa Döngel'in oturduğu Sarıyer'e bağlı Ferah Evler Mahallesi'nde olay çıktı. Mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı. Olayı pencereden gören Döngel, duruma müdahale ederek "Polisi arayacağım" dedi.

Bu sözlere öfkelenen komşusu, oyuncuya küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı. Olay yerine gelen polis saldırgan komşuyu yakaladı. Savcılık, Yusuf K. hakkında soruşturma başlattı.

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