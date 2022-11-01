Dizayn Makina MÜSİAD EXPO 2022’ye hazır

Dolum ve paketleme makinaları imalatı alanında faaliyet gösteren dünya devi konumunda olan Dizayn Makina 1993 yılında kuruldu, 116 ülkeye kendi markaları ile ihracat yapan firma gıda ve dolum makinaları alanında marka gücünü tüm dünyada hissettiriyor.

“Ürettiğimiz makinaları dünyanın her yerine rahatlıkla ulaştırıyoruz’’

Dizayn MakinaYönetim Kurulu Başkanı Necmettin Öztürk MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı ile ilgili olarak; ‘’Geçen ay katıldığımız Avrasya Ambalaj İstanbul fuarında da ziyaretçilerimiz standımıza yoğun ilgi gösterdiler ürettiğimiz makinalar hem yenilik, hem teknoloji, hemde küreselleşen dünyada ulaşılabilirlik açısından oldukça adına büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Avrupa Standartlarında ürettiğimiz makinalarla kendi alanımızda iddialıyızve katılımcıları Dizayn Makinanın standına bekliyoruz. MÜSİAD fuarınında yoğun katılımla geçeceğini tahmin ediyoruz, dileriz tüm katılımcılar memnun ayrılırlar.’’

Türkiye ve bölgenin en önemli karma ticaret fuarlarından olan MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım tarihlerinde 19'uncu kez kapılarını açıyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuara 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı bekleniyor.