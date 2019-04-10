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Diz protezi nedir? Diz protezi hangi durumlarda gereklidir?

Diz, neredeyse tüm vücudumuzu taşıyan en büyük eklemimizdir ve tıpkı bir menteşe gibi çalışır. Diz eklemi kaval kemiğinin üst kısmı ile femur yani uyluk kemiğinin alt ucunun diz kapağı adı verilen hareketli bir yuva içinde birleşir. Diz protezi nedir? Diz protezi hangi durumlarda gereklidir? Op. Dr. Lütfü Tatlı diz protezi hakkında açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:43
Diz protezi nedir? Diz protezi hangi durumlarda gereklidir?

Diz, neredeyse tüm vücudumuzu taşıyan en büyük eklemimizdir ve tıpkı bir menteşe gibi çalışır. Diz eklemi kaval kemiğinin üst kısmı ile femur yani uyluk kemiğinin alt ucunun diz kapağı adı verilen hareketli bir yuva içinde birleşir. Diz protezi nedir? Diz protezi hangi durumlarda gereklidir? Op. Dr. Lütfü Tatlı diz protezi hakkında açıklamalarda bulundu.

Diz protezi nedir?

Diz protezi ağrısız eklem hareketliliğini devam ettirebilmek için hastanın dizine ameliyatla takılarak ağrısız ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayan yapay bir eklemdir.

Diz eklemi zaman içerisinde kireçlenme, aşırı kilo ya da nedeni bilinmeyen etmenlerden dolayı aşınır ve yürüme sırasında eklem yüzeyleri birbirine sürtünerek ağrı ve acı oluşmasına neden olarak yaşam kalitesinin ciddi oranda düşürür. Bu aşınma sonucu meydana gelen ağrı ve acı yürüme başta olmak üzere kişinin hareketlerinin kısıtlanır. Metal ve polietilenden üretilen diz protezi bu sorunların ortadan kaldırılmasının en etkili yöntemidir.

Diz protezi hangi durumlarda gereklidir?

Diz protezi uygulaması için hastanın ağrısı günlük yaşamını sınırlaması gerekir. Diz protezi ameliyatı için en önemli faktör diz ağrısı olmakla birlikte deformasyonun ne denli büyük olduğu da büyük önem taşır. MR (diz emarı), tomografi gibi ileri görüntüleme teknikleri kullanılarak eklemdeki bozulma derecesi saptanır ve eklem koruyucu tedavi ile sorunlarının çözülüp çözülemeyeceğine karar verilir. Diz ameliyatı öncesi eğer mümkünse öncelik eklem koruyucu tedavi olmaktadır.

Eklemler hareket kabiliyeti sağlamak için jelimsi bir sıvı ile kaplıdır ve bu sızı zamanla azalarak, her bir harekette kemiklerin birbirine sürtünerek aşınmasına neden olur. Eklem deformesi hastanın günlük yaşamından zorluklar yaşanmasına neden olur. Hasta yürümede, merdiven inip çıkmada hatta oturup kalkmada dahi ciddi ağrılar çekmeye başlar. Diz eklemi ilaçlarla, fizik tedavi ile tedavi edilemeyecek kadar bozulmuş ise geriye kalan tek tedavi seçeneği diz protezi ameliyatıdır. Diz protezi ameliyatı için hastanın yaşı ve genel sağlık durumu oldukça önemlidir. Hastanın ameliyatı kaldırıp kaldıramaması bu faktörlere bağlıdır.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:43
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