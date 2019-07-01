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Diz kireçlenmelerine dikkat

Avrupa Ortopedi Cerrahisi Kliniğinden Doç.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:29
Diz kireçlenmelerine dikkat

Avrupa Ortopedi Cerrahisi Kliniğinden Doç. Dr. Sehat Mutlu Ve Op. Dr. Harun Mutlu diz kireçlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettiler.


Avrupa Ortopedi Cerrahisi Kliniğinden Doç. Dr. Sehat Mutlu Ve Op. Dr. Harun Mutlu diz kireçlenmesinin kıkırdakta başladığını ifade ederek, “Osteoartrit (kireçlenme) ağırlık taşıyan eklemlerin yaşlanmaya bağlı olarak aşınmasıdır. Kireçlenme kıkırdaktan başlar, kıkırdak altındaki kemiği, eklem kapsülünü ve eklem çevresindeki bağları etkiler. Hatta ağrıdan dolayı kullanılamayan kaslarda incelmeler ve sertleşmeler olur.Diz vücudun en fazla ağırlık taşıyan ve dolayısıyla kireçlenmeden en fazla etkilenen eklemlerinden biridir. Kireçlenme daha çok dizin iç kısmındaki eklemlerden başlar ve diğer eklemleri etkiler. Ancak genellikle dizdeki üç eklem birlikte etkilenir. Gonartroz orta ve ileri yaşlarda görülür. 50 yaşın üzerinde kadınlarda daha sık görülür. Hastalık daha erken yaşlarda da görülebilir. Hastalar genellikle kiloludurlar. Daha önce geçirilen eklem operasyonları, travmalar, spor yaralanmaları, iltihaplı romatizmalar, doğuştan gelen bazı bozukluklar en önemli sebepleridir” dediler.


Doç. Dr. Sehat Mutlu Ve Op. Dr. Harun Mutlu şöyle devam ettiler:


“Dizlerimiz vücudun yükünü taşıdığından ötürü kilo veren hastalarımızda ağrılar azalmaktadır. Yürümek iyi gelebilir ancak 45 dakikanın üzerinde yürümek faydanın aksine zararlıdır. Yürürken ortopedik bir ayakkabı tercih edilmelidir. Düz zeminlerde yürüyüş yapılmalıdır. Cerrahi süresi 45 dakika-1 saat arasıdır. Ameliyathaneye giriş-çıkış ise ortalama 2 - 2,5 saat sürer. Ameliyattan bir gün sonra hastalar yürütülür. Ameliyattan bir-iki gün sonra hastalarımıza merdiven inip-çıkartıyoruz. Ameliyat günü hastaneye yatışınız yapılır ve Ortalama 2-3 gün hastanede kalınır. Ameliyat sonrası gösterilen egzersizler düzenli yapılırsa fizik tedaviye gerek kalmıyor. Nadiren kilolu ve yaşlı hastalarda egzersiz az yapma durumu olursa fizik tedaviye başlanabilir. Normalde karşılaştığımız bir durum değildir. Aşırı kilolu olanlarda, çok yaşlılarda ve ileri düzeyde kemik erimesi olanlarda ya da ameliyat sırasında bir kırık oluşması durumunda uzun süre ayağa kalkamama nadiren olabilir. Ağrılarınız çok büyük oranda geçecektir. Zaman içinde vücut proteze alıştıkça tamamen ağrısız bir diz ekleminiz olacaktır. Kobalt krom ve E vitamini emdirilmiş polietilen. Ortalama 25 yıl dayanır. Kilo durumu ve Dizini kullanma durumuna bağlı olarak bu süre değişebilmektedir. Ameliyat için boy-kilo oranınız önemlidir. Çok kilolu hastalara kilo vermesini önerilmektedir.Ameliyat sonrası dönemde de ideal kilonuza inmeniz diz sağlığınız için önemlidir. Ayrıca protezin sağ kalım ömrünü de uzatır.


Ameliyat izi büyük müdür, pansuman ve dikiş alma nasıl oluyor?


Ortalama 15 cm’dir. Estetik dikiş atıldığından dolayı dikiş almaya gerek kalmamaktadır. Taburcu olduktan sonra 3 günde bir pansuman yapılması gerekmektedir.


Saat kaçta ameliyat olunuyor?


Genelde hastalarımızı ameliyat olacağı gün sabah erken saatte yatışını yapmaktayız ve yatış işlemlerinin ardından 2-3 saat sonrasında ameliyatı yapmaktayız.


Ne zaman banyo yapabilirim?


Taburcu olduktan sonra ameliyat yeriniz ıslanmayan özel pansuman malzemeleri ile kapatılır ve eve gidince duş alabilirsiniz.


Ne zaman araba kullanırım?


Ortalama 4-6 hafta sonra.


Her iki dize birden aynı anda protez ameliyatı olabilir mi?


Eğer hastamızın genel sağlık durumu uygun ise yapılabilir.


Ameliyat sonrası taburcu olduktan sonra ilaç kullanmam gerekecek mi?


Ağrı kesiciler ve kan sulandırıcı ilaçlar yazılacak. 2 hafta sonra kontrole geldiğinizde tekrar değerlendirilip ilaçlarınız düzenlenecektir.


Diz Protezi ameliyatı sonrası MR çekinmem gerekirse çekinebilir miyim?


Kullanılan protez materyali MR cihazlarına uyumludur ve MR çekinebilirsiniz”

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:29
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