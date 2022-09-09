Diz ağrısına ne iyi gelir evde çözüm: Diz ağrısını 3 günde geçiren doğal tedavi!

Gerçek şu ki, eğer bir kişinin kısa süreli diz ağrısı varsa, o zaman böyle bir ağrının geçmesi için doktorların yardımına ihtiyacınız yoktur. Bu durumda ihtiyacınız olan tek şey, hızlı iyileşme için evde uygulayabileceğiniz uygun tedaviyi seçmektir. Ancak, ani travmanın neden olduğu uzun süreli diz ağrısı yaşarsanız, hemen bir doktora danışmalısınız.

Bugün size evdeki diz ağrısını tedavi etmenize ve önlemenize yardımcı olacak 5 yöntem anlatıyoruz! Dizlerinizle ilgili bu hoş olmayan sorunları önlemek için dikkatlice okuyun ve not alın.

1. Egzersiz

Düzenli olarak egzersiz yaptığınızda, diz ağrısının ortak nedeni olan osteoartritin ilerlemesini yavaşlatmanıza yardımcı olur. Ayrıca, fiziksel aktivite, kıkırdak dokusunun normal sağlığı için çok önemlidir. Egzersiz aynı zamanda vücudun eklemlerine verdiği desteği güçlendirir.

Eklem ağrısı yaşarsanız, su aerobikine dikkat edin, çünkü faydaları dizlerinizde herhangi bir baskı olmaz.

2. Güçlendirme Egzersizleri

Bu egzersizler üst bacaktaki kasları güçlendirir ve diz ekleminin korunmasına yardımcı olur. Bu kaslar kuadriseps olarak bilinir ve uylukların ön ve yanlarında bulunurlar.

Otururken veya uzanırken düzleştirilmiş bir bacağın kaldırılması, bu kasları güçlendiren ve diz stabilize etmelerine yardımcı olacak bir egzersizdir. Ayrıca diz basamağını azaltmanıza yardımcı olacak diğer egzersizlere de dikkat edin – adım atma – bir ayağını diğerinin ardından bir ayağa koyma, tekrar aşağı adım atma ve adım adımlarını tekrarlama gibi.

3. Oturuş

Dizin gerilmesini önlemek için, yere kadar alçak koltuklardan veya kanepelerden kaçınmanız gerekir. Bir yastık üzerine oturmak size bu konuda yardımcı olabilir. Bununla birlikte, dizlerin altına bir yastık koymak sorunu daha da kötüleştirebilir, çünkü bu durumda iyi bir oturma pozisyonu da önemlidir.

Ek olarak, uzun süre hareketsizlikten kaçınmanızı öneririz. Uzun süreli oturma sert, ağrılı bir eklem üretebilir. Diz ağrısını tedavi etmek ve önlemek için destekleyici ayakkabı giymeyi unutmayın.

4. Kilo Verme ve Diyet

Gerçek şu ki, eğer bir insan ekstra kiloya sahipse, diz ağrısına diğerlerinden daha fazla eğilimlidir. Ekstra ağırlığın eklemlere daha fazla iş yapmasını sağladığını bilmelisiniz. Doğru yola girip bu fazla kiloyu kaybederseniz, artritin neden olduğu ağrı da dahil olmak üzere uzun süreli diz ağrısını azaltmanıza yardımcı olur.

Bu durumda, sağlıklı bir diyete bağlı kalmanız gerekir. Sağlıklı bir diyet, yağ oranı düşük, meyve, sebze ve lif bakımından yüksek olan dengeli bir diyet anlamına gelir. Bol miktarda et ve hayvansal yağdan kaçının. Gün boyu yeterince su içmeyi unutmayın.

5. Alternatif Çözümler

Akupunktura dikkat çekmek istiyoruz! Çünkü bazı ağrı türlerine karşı yardımcı olabilir. Masaj da ağrıyı hafifletebilir. Sağlıklı bir diyet, egzersiz, fazla kilolardan kurtulmak ve steroidal olmayan iltihap önleyici ilaçlar almak, artritin neden olduğu diz ağrısını tedavi etmenize yardımcı olabilir. İşte en etkili diz ağrısı kremi tarifi...

Diz Ve Eklem Ağrılarını 3 Günde Geçiren Karışım

Malzemeler

1 çay kaşığı tarçın

1 bardak içme suyu

1 bardak taze sıkılmış portakal suyu

1 adet muz

Yarım su bardağı dövülmüş badem

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı organik bal

2 su bardağı doğranmış ananas

Eklem ağrılarının müthiş ilacı yapılışı ve uygulanışı

Önce yulafı suda güzelce pişirin sonra soğuması için bekletin. Soğumuş yulafı blendırda iyice öğütün sonra üstüne tarçını, portakal suyunu,muzu, balı,ananası,bademi atın bir süre daha karıştırın.

Bu şifalı karışımı uyumadan önce 1 bardak sabah uyandığınızda 1 bardak için. 3 gün boyunca buna devam edin. Evelallah 3 günün sonunda diz ve eklem şikayetlerinizden eser kalmayacak.

Diz ağrısına Ne iyi gelir evde çözüm

Diz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Soğuk kompres.

Zencefil yağı

Elma sirkesi – Zeytinyağı

Hardal yağı

Kerevizli yoğurt.

Çınar yaprağı

Kuşburnu çayı

Hindistan cevizi yağı

Diz ağrısına sirke

Her evde mutlaka bulunan elma sirkesi ve zeytinyağından bir karışım hazırlayın. Elde edilen karışımı diz çevresine masaj yaparak dağıtın ve cildinizin karışımı emmesini bekleyin. Diz ağrısı yaşadığınız günlerde bir fincan sirkeli su karışımı içerek, vücudunuzdaki ağrıyı yok edebilirsiniz.

Diz ağrısı aspirin

Aspirin ve bal kürü nasıl hazırlanır? 200 gram balın içerisine 10 adet aspirini ezerek ekleyin ve oda sıcaklığında bir yerde bu karışımı 10 gün bekletin daha sonra dizlerinize bu karışımdan sürün ve strech ile kapattıktan sonra yine bir tülbent veya ona benzer bir şey ile sarın.