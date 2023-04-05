Diz ağrılarını kesiyor: Evde kuyruk yağı kremi hazırlayın! Nelere iyi gelir? Son derece böyle etkili

Gençlik yıllarında kâfi ölçüde kuyruk yağı tüketenlerde yaşlılıkta daha az eklem rahatsızlığı görüldüğü bilinen bir gerçek…

Diz ağrıları günlük ömürde vakit zaman hissedilen ağrılardır. Bilhassa ilerleyen yaşlarda eklemin çok kullanımı, zorlanması yahut kimi hareketlerin sonucunda dizlerde ağrılar olabilir.

Diz ağrılarından kurtulmak için İbn-i Sina’nın uygulamaları ortasında olduğu söylenilen kuyruk yağı uygulamasını hiç duydunuz mu?

Kuyruk yağı dize faydaları içeriğinde bulunan D vitamininden ötürü kemik yapısını güçlendirmekle bir arada diz ağrılarına düzgün geliyor.

Hayvansal yağlardan en yaygını olan kuyruk yağı, ağır kokusu ve tadı nedeniyle birçok kimse tarafından tüketilmez. Ancak uzmanlar ölçüsüne dikkat edilerek tüketilmesini tavsiye ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pekala kuyruk yağı nedir, yararları nelerdir? Kuyruk yağı diz ağrılarına yeterli gelir mi? İşte kuyruk yağı hakkında merak edilenler…

KUYRUK YAĞI NEDİR VE NASIL TÜKETİLİR?

Halk ortasında don yağı olarak da geçen kuyruk yağı hayvanların kuyruk kısımlarında ve et ortalarında bulunur. Besin endüstrisinde kullanılan kuyruk yağı, yüzyıllardı tüketilir.

Kuyruk yağı kullanımı için iki farlı temel prosedür bulunur. Bunlardan birincisi kebap üzere eserlerde kuyruk yağını et ile birlikte harmanlamaktır. Öteki bir yol ise yemek materyallerinden evvel tencereye koyulan yağ yerine kuyruk yağının koyularak, büsbütün eritilmesidir.

YARARLARI

-Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

-Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun istikrarda kalmasını sağlar.

-Damar tıkanıklıklarına karşı muhafaza sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

-Hudut sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı tesirler oluşturur. Böylece romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıyeten bedendeki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

-Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve hür radikallere karşı her vakit dirençli kalmasını sağlar.

-Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

DİZ AĞRILARI İÇİN KUYRUK YAĞI

Kuyruk yağı ekseriyetle Anadolu’da yaygın olarak yemeklerde kullanılır. Fakat son periyotlarda sıhhat açısından yararı anlaşıldıkça, içerisinde bulunan D vitamini düzeyinden ve diz ağrılarına uygun gelmesinden ötürü bu yağı bedene krem haline getirip sürerek de kullananlar vardır.

Kuyruk yağı kremi:

Yağı küçük modüller halinde kesiyoruz.

Kesilen kuyruk yağlarını tencereye koyup birebir düzeye kadar su ekliyoruz.

Su kaynayıp yağı eritmeye başlayınca eriyip yüzeye çıkan yağları bir kaşıkla tencere üzerinden alıyoruz ve bir kaba koyuyoruz.

Kaba konan yağ donacak ve krem kıvamını alacaktır.

Bu kremi 1 cm kalınlığında ağrıyan bölgeye sürüyoruz. Bölgeyi kaplayacak kadar koyun yününü üzerine sarıyoruz. Akşam sarıp sabah açarak bu süreci 3 gün boyunca tekrarlıyoruz.

İlginizi çekebilir→ Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!→ TIKLAYINIZ