2023-04-05 21:02:00 Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!
Maden suyunun bildiğimiz en temel faydası hazımsızlığa iyi gelmesi. Genelde yemeklerden sonra içilen maden suyunun aslında birçok faydası bulunuyor. Ramazan ayında yemek yeme rutini ve onunla bağlantılı tüm alışkanlıklar değişiyor. Bu nedenle su tüketiminden yemek tercihine her bir detay çok önemli. Oruç tutanların yaşadığı hazımsızlık, gaz problemleri, mide ağrıları...Ramazan ayında sindirimi zorlaştıran-kolaylaştıran detayları, maden suyu etkili rol oynuyor...