Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!

Mide dostudur, Kabızlığa iyi gelir- Maden suyunun en temel görevlerinden biri sanırız hazımsızlığı engellemesidir. Mide rahatsızlıkları yaşayan hemen her insan muhtemelen ilk olarak maden suyuna koşar. Bunu yapanları tebrik etmeliyiz çünkü araştırmalara göre günde bir şişe maden suyu içen kişilerin, normal su içen kişilere göre daha az hazımsızlık problemiyle karşılaştıkları görüldü. Mide problemlerine ek olarak bağırsak sorunlarına da çare olan maden suyunun kabızlığa iyi geldiği bilinir. Araştırmalar, karbonlu maden suyu içen kişilerin, düzenli su içenlere kıyasla daha az kabızlığa uğradığını gösteriyor.