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Kadın - Aile
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Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!

2023-04-05 21:02:00
Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!

Maden suyunun bildiğimiz en temel faydası hazımsızlığa iyi gelmesi. Genelde yemeklerden sonra içilen maden suyunun aslında birçok faydası bulunuyor. Ramazan ayında yemek yeme rutini ve onunla bağlantılı tüm alışkanlıklar değişiyor. Bu nedenle su tüketiminden yemek tercihine her bir detay çok önemli. Oruç tutanların yaşadığı hazımsızlık, gaz problemleri, mide ağrıları...Ramazan ayında sindirimi zorlaştıran-kolaylaştıran detayları, maden suyu etkili rol oynuyor...

#1
Foto - Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde. Maden suyu içmeden yapamayan olduğu kadar hayatında hiç maden suyu içme alışkanlığı olmayan da var. Soda mı maden suyu mu tartışmaları bir yana, günde bir şişe maden suyunun inanılmaz faydalarından bahsedelim...

#2
Foto - Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!

Kalp sağlığını korur- Maden suyu kan basıncını ve kan şekeri seviyesini dengeler. Böylece kalp sağlığını korumada etkin bir rol oynar. Kalsiyum ve magnezyum ayrıca kan şekerinin düzenlenmesinde de etkilidir. Kalsiyum miktarı markalar arasında değişiklik gösterse de, bazı seçenekler litre başına 348 miligram kadar kalsiyum içerir.

#3
Foto - Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!

Mide dostudur, Kabızlığa iyi gelir- Maden suyunun en temel görevlerinden biri sanırız hazımsızlığı engellemesidir. Mide rahatsızlıkları yaşayan hemen her insan muhtemelen ilk olarak maden suyuna koşar. Bunu yapanları tebrik etmeliyiz çünkü araştırmalara göre günde bir şişe maden suyu içen kişilerin, normal su içen kişilere göre daha az hazımsızlık problemiyle karşılaştıkları görüldü. Mide problemlerine ek olarak bağırsak sorunlarına da çare olan maden suyunun kabızlığa iyi geldiği bilinir. Araştırmalar, karbonlu maden suyu içen kişilerin, düzenli su içenlere kıyasla daha az kabızlığa uğradığını gösteriyor.

#4
Foto - Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!

Hafızayı güçlendirir- Eğer konstrasyon sorununuz varsa ya da çabuk unutan biriyseniz o zaman çare maden suyunda olabilir. Maden suyu beyin için gerekli olan bileşenleri içerdiğinden dikkat dağınıklığı ve hafıza sorunlarına faydalı oluyor.

#5
Foto - Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!

Kas ve sinir sağlığına faydalı- Maden suyunun içerisine bol miktarda magnezyum bulunur. Magnezyumum özellikle kas ve sinir sağlığı için faydalıdır. Toksinleri atar- Vücudun toksinlerden arınmasında ve kardiyovasküler sistem sağlığının iyileştirilmesinde etkilidir. Vücudun nemli kalmasını sağlar. Her gün en az bir şişe maden suyu içmek vücudunuzu nemlendirir ve kilo dengesini sağlar.

#6
Foto - Artık günde bir şişe maden suyu içeceksiniz! Şaşkına çeviren faydası ortaya çıktı! Bakın nasıl iş görüyor!

maden suyu zararları? Elbette ki maden suyunu aşırı tüketmek de sorun yaratabilir. Örnek olarak çok fazla tüketim yapıldığında hipodermi yani vücut ısısının anormal şekilde düşmesine yol açabilir. Günde bir litre maden suyu normalken fazlasını tüketmek böbreklere de zarar verebilir. Mide hastaları için de aynı şey geçerli. Not: Kronik rahatsızlığı ya da hamile olanlar mutlaka bir doktor gözetiminde olmalılar.

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