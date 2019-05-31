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Diyetteyken yapmamanız gerekenler

Zaman zaman diyet yapma ihtiyacı hissediyoruz. Peki doğru bir şekilde bu süreci geçirebiliyor muyuz?

31 Mayıs 2019 Cuma 12:35
Diyetteyken yapmamanız gerekenler

Mevsimsel olarak alıp verdiğiniz kilolar sizin içi şimdilik kolay gibi gözükse de, ilerleyen süre içerisinde vücudunuz bu durumu kaldıramayacaktır. Yaşınız ilerlediği için de kilo vermek kolay bir iş haline gelmeyecektir. Bunun için devamlı olarak düzenli beslenmeli, mevsimsel beslenme şeklini hayatınızdan çıkarmalısınız.

Yani düzenli olarak; karbonhidrat, protein, yağ ve şeker vücudunuza girmelidir. Tabi ki doğal şeker..

Peki zamanla hareketsizlikten biriken yağ ve toksinler için yapılan diyetlerde ne uygulanmalı?

  • Diyet yaparken kilo vermek için değil sağlıklı yaşam odaklı yemek yeyin.
  • Sağlıklı bir vücutta, yeterince kas ve yağ dokusu mevcut olmalıdır.
  • Ekmekten tamamen kaçınmak doğru değildir. Çünkü, karbonhidrattan yoksun olursanız, su ve kas kaybı sonucu kilo vermiş olursunuz. Bu da dengeli bir kilo verme anlamına gelmiyor.
  • Diyete girmeye karar verir vermez, alışkanlıklarınızı hemen bırakmayın. Çünkü alışkanlıklardan kurtulmak için ayrı bir yöntem uygulamanız gerekir.
  • Uzun süreli açlıklardan kesinlikle uzak durulmalı. Hele ki, sık sık yemek yemeye alışmış bir bünyeniz varsa.
  • Farklı bir sisteme alımaya çalışan bünyenize bir de ilaç ilave etmeyin. 

Mutlaka diyetlerden önce hekiminize başvurun. Test ve kontrolleriniz temiz çıktıktan sonra diyet yapmaya çalışın. Özellikle tek tip, yoğurt, patates, hurma gibi diyetlerden önce sağlığınızın el verip vermediğini bilmelisiniz.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:35
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