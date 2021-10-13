Diyette en etkili kür

Kekik zayıflamaya katkı sağlayan, sindirim sisteminde vücuttan kolaylıkla yağ ve fazlalıkları eritir. Diyetlerde özellikle sindirimi rahatlatma etkisi çok büyüktür. Zayıflamak istenildiğinde kür olarak kullanılırsa diyete yardımcı olur. Sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi ve bağışıklığınızı güçlendirmenizi sağlar. Kekiğin faydaları saymakla bitmez. Mide yanması, reflü ve bulantılara da son derece iyi gelen kekik suyu düzenli uygulandığı vakit, yemekten sonra oluşabilecek hazımsızlığın önüne geçer ve kabızlığı engeller. Ayrıca cilt problemlerine, saç problemlerine de iyi gelir.

Zayıflamak için kekik suyu nasıl içilmeli;

Kekik suyunu deneyen kişilerin metabolizmasına bağlıdır. Çoğunlukla kahvaltılardan önce veya uyumadan yarım yarım saat önce tüketilir.

Kilo verdiren kekik suyu tarifi

Büyük bir tencerenin içine 2 bardak su koyun. Küçük bir tencerenin içine ise 2 tutam taze kekik atın. Küçük olan tencereyi büyük olanın içine alın ve kapağı tersten kapatın. Kısık ateşte bir saat kaynatın. Bu yöntem kekiğin demlenmesine yardımcı olacaktır. Hazırlanan kekik suyuna 1/2 adet limonun suyunu sıkabilirsiniz.