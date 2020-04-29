Diyetisyen Mutlu: "Ramazan’da tek seferde büyük porsiyon değil, küçük porsiyonlar ile beslenin"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hilal Mutlu, Ramazan ayında beslenme değişikliklerinin mide yanması, uyku hali, baş dönmesi ve kan şekeri düşüklüğü gibi sorunları beraberinde getirebileceğini, bu anlamda iftar ve sahur yemeklerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hilal Mutlu, Ramazan’da beslenme ile ilgili önerilerde bulundu. Diyetisyen Hilal Mutlu, yeterli ve dengeli beslenmenin her zamandan daha önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle, aşırı tuzlu ve yağlı besinlerden uzak durulmalı. Oruç tutan kişi sahurda ve iftarda çok tuzlu veya yağlı beslenmekten kaçınılmadır. Sahurda tüketilen tuzlu ve yağlı besinler susama hissini arttırır. Bu durum gün boyunca zorlu anlar yaşanmasına neden olur. Ayrıca bu tip gıdaların aşırı tüketimi mide yanması, uyku hali ve kilo artışı gibi birçok sorunu ortaya çıkarabilir. Yine sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. Az su içmek yapılan diğer büyük hatalardan biridir. Özellikle havaların ısınmaya başladığı bahar döneminde kaybedilen minerallerin ve suyun geri alımı vücut dengesi için oldukça önemlidir. Çay, kahve veya gazlı içecekler yerine su tercih edilmelidir" dedi.

"Karbonhidrat vücut dengesini bozabilir"

Vücuda aşırı karbonhidrat yüklemekten uzak durulması gerektiği ifade eden Mutlu, "Sahurda ve iftarda ekmek, poğaça, simit, börek, makarna, pilav, tatlı gibi gıdaları aşırı tüketmek vücut dengesini bozabilir, bu anlamda mümkünse bu gıdalar yerine sebze, meyve veya kuru baklagiller tercih edilmelidir. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, doygunluk hissi için iftardan sonra belli aralıklarla ve küçük porsiyonlar ile beslenmeyi de unutmamak gerekir. Porsiyonlar büyüyünce, bel çevresinin de büyüdüğünü, kilo alımının hızlandığını ve bu değişimlerin ise beraberinde sağlık sorunlarını da getirebilir. Bu anlamda yine de beslenme konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız mutlaka bir uzman doktor desteği almalısınız" diyerek sözlerine son verdi.