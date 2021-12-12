Diyete başlarken dikkat etmeniz gereken şeyler
Hem kilo kaybınızı sağlayıp hem de sürdürülebilir olması için, diyete başlarken dikkat etmeniz gereken bilgiler.
Diyete başlamadan önce mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. İşte o önemli şeyler...
Diyete başlarken dikkat etmeniz gereken şeyler
- Diyete hangi amaçla başladığınıza emin olun
- Diyet seçeneklerini gözden geçirin ve kendinize uygun olanı seçin
- Kendi planınızı bilin ve ona göre hareket edin
- En basitten başlayın
- En doğru zamanda diyete başlayın.
- Kilo verme hedefinize adım adım ilerleyin.
- Hızlı kilo vermeyi vadeden, şok diyetlerden uzak durun.
- Kilo vermeye karar verdiğinizde önce kendinize hazır olup olmadığınızı sorun.
- Diyete başlangıç için kendinize haftalık hedefler koyun.
- Bu hafta çok güzel kilo vermişim, o zaman kendimi ödüllendireyim. Ya da ‘hiç kilo veremedim. Bu hafta hiç kaçamak yapmamalıyım’ türünde ödül ve ceza yöntemlerinden kaçının.