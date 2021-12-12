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Kadın - Aile Diyete başlarken dikkat etmeniz gereken şeyler
Kadın - Aile

Diyete başlarken dikkat etmeniz gereken şeyler

Hem kilo kaybınızı sağlayıp hem de sürdürülebilir olması için, diyete başlarken dikkat etmeniz gereken bilgiler.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 13:28:00 - 2021-12-12 13:31:15
Diyete başlarken dikkat etmeniz gereken şeyler

Diyete başlamadan önce mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. İşte o önemli şeyler...

Diyete başlarken dikkat etmeniz gereken şeyler

  • Diyete hangi amaçla başladığınıza emin olun
  • Diyet seçeneklerini gözden geçirin ve kendinize uygun olanı seçin
  • Kendi planınızı bilin ve ona göre hareket edin
  • En basitten başlayın
  • En doğru zamanda diyete başlayın.
  • Kilo verme hedefinize adım adım ilerleyin.
  • Hızlı kilo vermeyi vadeden, şok diyetlerden uzak durun.
  • Kilo vermeye karar verdiğinizde önce kendinize hazır olup olmadığınızı sorun.
  • Diyete başlangıç için kendinize haftalık hedefler koyun.
  • Bu hafta çok güzel kilo vermişim, o zaman kendimi ödüllendireyim. Ya da ‘hiç kilo veremedim. Bu hafta hiç kaçamak yapmamalıyım’ türünde ödül ve ceza yöntemlerinden kaçının.

 

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