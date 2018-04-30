Diyet yaparken motivasyonunuzu olumsuz etkileyen 5 yanlış

HIZLI KİLO VERME İSTEĞİ SAĞLIKSIZ DİYETLERİN YAPIOLMASINA NEDEN OLUYOR

Yaza az bir süre kalmışken kışın alınan kiloların hala verilememiş olması pek çok kişinin strese girmesine neden olmaktadır. Bu stres de sağlıksız diyetlerle çabuk kilo verme isteğini ortaya çıkartmaktadır. Az kalorili veya protein ağırlıklı rejim gibi tek yönlü beslenme ve ağır fiziksel aktiviteyi kapsayan sağlıksız diyetler kişinin hızlı kilo vermesini sağlarken sağlığını bozabilmektedir. Bu olumsuz tablo bahar yorgunluğuyla birleşince yaşam kalitesi daha da azalır.

HAFTADA 1 KİLO VERMEK İDEALDİR

Baharda hava ısınır, metabolizma hızı artar ve sebze meyvede çeşitliliği fazlalaşır. Bu nedenlerle diyet yapmak için yılın en uygun zamanı bu dönemdir.Fakat bahar mevsimi kısa bir süreyi kapsar ve bu dönemde verilmek istenen kilonun fazla olması yanlıştır. Sağlıklı kilo vermek isteyenlerin haftada ortalama 1 kilo kaybetmesi beklenmektedir. Buradan yola çıkarak bahar ayları boyunca verilebilecek toplam kilo ortalama 12 kilo olmalıdır.

PORSİYONLARINIZI KÜÇÜLTÜN

Verilen kilonun korunması da kilo vermek kadar önemlidir. Bu amaçla kilo verirken tek yönlü beslenmeden kaçınılmalı, öğünler artırılırken, porsiyonlar küçültülmelidir. Kişinin kendine koyduğu haftalık veya aylık hedefler ulaşabilir olmalıdır. Büyük hedefler ulaşılmazlığı beraberinde getireceğinden motivasyonu olumsuz yönde etkileyecektir. Diyet yaparken sağlıkla kilo verebilmek için motivasyonun etkisinin çok büyük olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

DİYET YAPARKEN MOTİVASYONU DÜŞÜREN YANLIŞLAR

Sık sık tartılmak: Motivasyonu bozan etkenlerin başında sık tartılmak gelir. Pek çok kişi diyet yaparken her gün kilo vereceğini veya yapılan küçük kaçamaklardan sonra hemen kilo alacağını düşünmektedir. Ancak kilonun günlük olarak değişmeyeceği ve yapılan küçük kaçamakların hemen kilo artışına neden olmayacağı unutulmamalıdır. Diyet boyunca motivasyonu sağlamak için haftada bir kez tartılmak uygundur.

BAŞARISIZLIKTA HEMEN PES ETMEK:

Kilo vermek uzun bir süreçtir ve sabır gerektirir. Diyete başlandıktan sonra ilk haftalarda kilo kaybı iyi giderken, ilerleyen haftalarda vücut yapısına göre direnç gösterebilir ve kilo kaybı durabilir. Bu dönemde diyeti bırakmadan azimle verilen kilolar düşünülerek kişi kendini motive etmeli, kilo verme kararından vazgeçmemelidir.

BÜYÜK HEDEFLER KOYMAK:

Birçok insan diyete başladığında hızlı sonuç almak ister. Ayda 10 kilo vermek amacıyla yola çıkmak ve bu hedefe ulaşamamak diyeti bırakmaya sebep olabilir. Hedefe ulaşamamak motivasyonu bozan sebeplerin başında gelmektedir. Bunun yerine küçük hedefler koymak ve ulaşmak diyetin devamlılığını sağlayacaktır. Hızlı kilo vermek istendiğinde beslenme alışkanlığı değişmediği için verilen kiloların hızla geri alınacağı unutulmamalıdır. Diyet yaparken hedef hızlı kilo vermek değil, sağlıklı kilo vermek ve bu durumu korumak olmalıdır.

KENDİNE GÜVENMEK:

Birkaç kez diyet yapıp sonuç alamamış olmak bunu hiçbir zaman başaramayacağınız anlamına gelmez. Her konuda olduğu gibi diyet yapmaya başlandığında da kişi öncelikle kendine güvenmelidir. Sabır, azim ve istikrarın sonucunda başarı kaçınılmazdır.

SÜREKLİ DİYET HAKKINDA KONUŞMAK:

Diyetteyken farkında olmadan yapılan ve kişiyi olumsuz etkileyen yanlışlardan bir diğeri de sürekli diyet hakkında konuşmaktır. Bu konuşmalar kişiye sürekli diyette olduğunu hatırlatırken, çevresindekilerin de üzerinde bir baskı kurmasına neden olur. Sen nasıl diyettesin ne kadar çok yiyorsun, bu hafta kilo verdin mi, ne gerek var niye diyet yapıyorsun gibi yorumlar sık olmaya başladığında kişiyi yorar ve motivasyonunu düşürür. Bu nedenle diyet yapıldığı herkesle paylaşılmamaya çalışılmalıdır.