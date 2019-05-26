Diyet yapanlara müjde! Hem lezzetli hem hafif dolma tarifi

Biber, domates, patlıcan ya da kabak hem lezzetli hem de besleyici birer dolma çeşididir. Sebze ve pirincin buluşmasıyla oluşan dolmaya kıyma da eklenince inanılmaz besleyici bir öğün tüketmiş oluruz. Ancak dolma tüketirken mutlaka ölçülü olmamız gerekiyor. Çünkü bir adet biber ya da yarım boy kabak dolması bir dilim ekmeğe değerdir. Bu nedenle öğününüze 2 adet dolmayı aşmamak kaydıyla bu lezzetli ve geleneksel yemeği dahil edebilirsiniz. Tokluk hissinizi arttırmak içinse dolmanın yanına yoğurt ve salata ilave edebilirsiniz.

Kalori düşürülebilir mi?

Pirinç yerine genellikle hanımlar bulguru tercih eder. Elbette bulgur pirinçten çok daha besleyicidir ve kalori miktarını azaltır. Ancak farklı ve hafif bir seçenek arıyorsanız şahane bir önerimiz var. Anadolu’da uzunca yıllardır kullanıldıktan sonra unutulmaya yüz tutan ancak yapılan son araştırmalarla kıymeti ortaya çıkan karabuğdayı pirinçle yapılan tüm tariflere gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gluten içermeyen karabuğday özellikle çölyak hastaları için kıymetli bir besin. İşte, karabuğdaylı dolma tarifi…

Malzemeler:

6 adet kabak

1,5 çay bardağı karabuğday

200 gram kıyma

Yarım tatlı kaşığı biber salçası

Yarım tatlı kaşığı domates salçası

5-6 sap dereotu

5-6 sap maydanoz

1 adet rende domates

1 adet dilim domates ya da çeri domates

1 adet soğan

Tuz

Karabiber

Sıvıyağı

Öncelikle işe karabuğdayları yıkayıp üzerini geçecek kadar suya koyarak başlıyoruz.

Karabuğdaylar suda dinlenirken kabakları yıkayıp, oyuyoruz.

Maydanoz ve dereotunu küçük küçük kıyıyoruz. Kabak yemeklerine dereotu çok yakışır arzu ederseniz kullanmayabilirsiniz.

Soğanları rendeleyip bir kaseye alıyoruz.

Ardından dilim domatesler hariç tüm malzemeleri kaseye ilave ediyoruz.

Karabuğdayları ise güzelce süzüp karışıma dahil ediyoruz.

Küçük bir kaşık yardımıyla karışımı kabaklara bölüştürüyoruz.

Kabak doldururken bir parmak kadar ağız kısmında boşluk bırakmayı ihmal etmeyin.

Son olarak domatesler, kapak şeklinde yerleştirilir.

Tencereye alınan kabakların üzerine biraz zeytinyağı gezdirilir. Üzerine bir miktar tuz serpilir.

Tencereye göz kararı kabakların yarısına gelecek kadar tahminen 1.5 su bardağı ılık su ilave edilir.

Su kaynamaya başlayınca ocağın altı en kısık konuma getirilir.

Afiyet olsun.

Karabuğday nedir? Karabuğday faydalı mıdır?