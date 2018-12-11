0553 313 94 23

Diyet sütlaç

Hem sağlıklı hem de lezzetli sütlaç tarifi…

11 Aralık 2018 Salı 23:08
Diyet sütlaç

MALZEMELER

Yarım çay bardağı kepekli pirinç
Yeteri kadar su
1 litre yağsız süt
1 çorba kaşığı yağsız süt
2 su bardağı su
2 çorba kaşığı pudraşekeri
1 çay kaşığı vanilya
1 çay kaşığı gülsuyu
1 tatlı kaşığı mısır unu

ÜZERİNE

2 çorba kaşığı diyet vişne reçeli

YAPILIŞI

KEPEKLİ pirinci 2 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın (eğer tam yumuşamazsa biraz daha sıcak su ekleyin). 1 litre yağsız sütü tencereye alın ve kepekli pirinci ilave edip, süt kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca içine pudraşekeri, vanilya ve gülsuyunu katıp, tekrar karıştırın. Diğer taraftan mısır ununu 1 çorba kaşığı soğuk yağsız sütte açın ve tencereye ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra sütlacı kuplara paylaştırın. Önce oda sıcaklığında 2 saat bekletin, daha sonra buzdolabında 1 gece dinlendirin. Servis yapacağınız zaman üzerine diyet vişne reçeli gezdirin.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisten kaçan araçtakilere ateş açıldı
    1. Polisten kaçan araçtakilere ateş açıldı
    2. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    3. Maçın ardından
    4. Meclis Genel Kurulunda FETÖ..
    5. Hatay'daki terör operasyonu
    6. İnfluenza hakkında her şey
    7. Kremalı enginar çorbası
    8. Sağlıklı ve mutlu bir hayat için..
    9. Çocuklardaki bu döneme dikkat!
    10. Maçın ardından
    11. Kelle çorbası
    12. Türkiye'den 400 Ürdünlü öğrenciye yardım
    13. Savaş suçlusu Karadzic temyiz kararına..
    14. GÜNCELLEME - Fransa'da Strazburg şehir..
    15. Pika sendromu hakkında bunları biliyor..
    16. Arap Gazeteciler Federasyonu İsrail..
    17. Dereotunun faydaları nelerdir?
    18. Çocuğunuzun dudağındaki uçuğu önemseyin!
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    20. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Gerginlik her dakika artıyor! Tüm gözler saat 21:00'de
    Gerginlik her dakika artıyor! Tüm gözler saat 21:00'de

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir