Diyet sütlaç
Hem sağlıklı hem de lezzetli sütlaç tarifi…11 Aralık 2018 Salı 23:08
MALZEMELER
Yarım çay bardağı kepekli pirinç
Yeteri kadar su
1 litre yağsız süt
1 çorba kaşığı yağsız süt
2 su bardağı su
2 çorba kaşığı pudraşekeri
1 çay kaşığı vanilya
1 çay kaşığı gülsuyu
1 tatlı kaşığı mısır unu
ÜZERİNE
2 çorba kaşığı diyet vişne reçeli
YAPILIŞI
KEPEKLİ pirinci 2 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın (eğer tam yumuşamazsa biraz daha sıcak su ekleyin). 1 litre yağsız sütü tencereye alın ve kepekli pirinci ilave edip, süt kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca içine pudraşekeri, vanilya ve gülsuyunu katıp, tekrar karıştırın. Diğer taraftan mısır ununu 1 çorba kaşığı soğuk yağsız sütte açın ve tencereye ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra sütlacı kuplara paylaştırın. Önce oda sıcaklığında 2 saat bekletin, daha sonra buzdolabında 1 gece dinlendirin. Servis yapacağınız zaman üzerine diyet vişne reçeli gezdirin.
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