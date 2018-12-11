Diyet sütlaç

MALZEMELER

Yarım çay bardağı kepekli pirinç

Yeteri kadar su

1 litre yağsız süt

1 çorba kaşığı yağsız süt

2 su bardağı su

2 çorba kaşığı pudraşekeri

1 çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı gülsuyu

1 tatlı kaşığı mısır unu

ÜZERİNE

2 çorba kaşığı diyet vişne reçeli

YAPILIŞI

KEPEKLİ pirinci 2 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın (eğer tam yumuşamazsa biraz daha sıcak su ekleyin). 1 litre yağsız sütü tencereye alın ve kepekli pirinci ilave edip, süt kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca içine pudraşekeri, vanilya ve gülsuyunu katıp, tekrar karıştırın. Diğer taraftan mısır ununu 1 çorba kaşığı soğuk yağsız sütte açın ve tencereye ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra sütlacı kuplara paylaştırın. Önce oda sıcaklığında 2 saat bekletin, daha sonra buzdolabında 1 gece dinlendirin. Servis yapacağınız zaman üzerine diyet vişne reçeli gezdirin.