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Diyet mi hızlı kilo verdirir yoksa spor mu?

Kilo vermek isteyenlerin ilk aklına gelen "diyet mi kilo verdirir spor mu" sorusudur. Fakat her iki yöntemde kilo problemi olan birine sağlıklı ve kesin bir çözüm getirmez. Çünkü fit bir vücudun en büyük kuralı sporu ve diyeti aynı anda uygulamaktır.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:27
Diyet mi hızlı kilo verdirir yoksa spor mu?

DİYET VE SPORU BİRLEŞTİRMENİN EN VERİMLİ YOLU

Evde sağlıklı, doğal ve düşük karbonhidratlı yemekler tüketerek ve günde sadece 30-60 dakikalık yürüyüş yaparak ideal kilonuza ulaşabilirsiniz. Ancak ağır fitness antrenmanları yapıyorsanız, protein yönünden daha zengin beslenmelisiniz.

Ayrıca diyet ve sporu bir arada uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta haftada 1 ya da 2 günü egzersiz ve sporsuz geçirmeniz gerektiğidir. Çünkü her gün spor yaparsanız kaslarınız çok fazla yorulur ve kendini geliştirmek için fırsat bulamaz. Bu durumda gelişiminizi sekteye uğratır ve kilo vermenizi engeller.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:27
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