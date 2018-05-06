Diyet mi hızlı kilo verdirir yoksa spor mu?

DİYET VE SPORU BİRLEŞTİRMENİN EN VERİMLİ YOLU

Evde sağlıklı, doğal ve düşük karbonhidratlı yemekler tüketerek ve günde sadece 30-60 dakikalık yürüyüş yaparak ideal kilonuza ulaşabilirsiniz. Ancak ağır fitness antrenmanları yapıyorsanız, protein yönünden daha zengin beslenmelisiniz.

Ayrıca diyet ve sporu bir arada uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta haftada 1 ya da 2 günü egzersiz ve sporsuz geçirmeniz gerektiğidir. Çünkü her gün spor yaparsanız kaslarınız çok fazla yorulur ve kendini geliştirmek için fırsat bulamaz. Bu durumda gelişiminizi sekteye uğratır ve kilo vermenizi engeller.