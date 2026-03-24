Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı! O provokatörlerin isimlerine akit ulaştı
İBB davası duruşmalarını provoke ettikleri için salona alınmaları yasaklanan milletvekillerinin isimlerini açıklıyoruz…
Başını CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çektiği suç örgütünün yargılanması sürüyor. Davanın dokuzuncu oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.
5 vekilin salona girmesi yasaklandı
Savunmalara geçilmeden önce sanık avukatlarından Kaptan Yılmaz, mahkeme başkanına 5 milletvekili isminin Jandarmaya duruşma salonuna alınmaması konusunda verildiğini söyledi.
Avukat Yılmaz kararın mahkeme tarafından verilip verilmediğini de sordu. Mahkeme başkanı ise konunun başsavcılığın takdirinde olduğunu belirtti.
Yasaklanan vekilleri açıklıyoruz
Akit, duruşma salonuna girmesi yasaklanan CHP’li milletvekillerinin isimlerine ulaştı. Söz konusu vekiller; Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat ve Bahadır Erdem.
