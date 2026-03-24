İran'ın enerji tesisleri vuruldu!

İran, ABD ve israilin enerji tesislerini hedef aldığını açıkladı; Hürremşehr’de elektrik tamamen kesilirken, Tahran yönetimi İsrail ve Körfez’deki enerji altyapılarına geniş çaplı misilleme tehdidinde bulundu.

İran, ABD ve soykırımcı israilin İran’daki enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, saldırılarda ülkenin orta kesimindeki İsfahan ile güneydeki Hürremşehr kentlerinde bulunan enerji tesisleri vuruldu.

Açıklamada, özellikle Hürremşehr’deki elektrik santraline bağlı gaz tedarik hatlarının hedef alındığı ve bu nedenle şehirde tam elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları, saldırının ardından kritik bir karar alındığını duyurdu. Açıklamada, israil ve Körfez bölgesindeki enerji altyapılarına yönelik geniş çaplı bir karşılık verileceği ifade edildi.

İlk misilleme Kuveyt'e geldi.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, düşen şarapnellerin neden olduğu hasar sonucu 7 havai elektrik iletim hattının hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Fatıma Hayat, Kuveyt’in bazı bölgelerinde kısmi elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı.

Sözcü ayrıca, “Elektriğin yeniden verilmesi için çalışmalar sürüyor. İlgili teknik ekipler, sahaların güvenliğinin sağlanmasının hemen ardından hasarı değerlendirmek ve zarar gören hatları onarmak üzere çalışmalarına başlayacaktır.” ifadelerini kullandı.