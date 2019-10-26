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Kadın - Aile

Diyet kek tarifi! Keten tohumlu kek nasıl yapılır?

Hem hafif hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Keten tohumlu kek nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

2019-10-26 20:23:00 -
Diyet kek tarifi! Keten tohumlu kek nasıl yapılır?

Hem hafif hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Keten tohumlu kek nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Keten tohumlu kek nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı hindistan cevizi şekeri
  • 2 yumurta
  • 1/2 fincan hindistan cevizi yağı (yemeklik)
  • 1 su bardağı rendelenmiş havuç
  • 1/4 su bardağı hindistan cevizi
  • 1 yemek kaşığı tarçın
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı karışık kuru meyve
  • 1/4 su bardağı keten tohumu
  • 1/4 su bardağı ceviz
  • 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi 

 

Hindistan cevizi şekeri bulamazsanız; esmer şeker tercih edebilirsiniz.

Öncelikle şeker ve yumurtayı güzelce karıştırın. Ardından tüm malzemeleri sırasıyla karışıma ekleyin.

Hindistan cevizi yağı bulamazsanız; yerine aynı ölçüde tuzsuz tereyağı ekleyebilirsiniz.

Lapa şeklinde bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru kek kalıbına güzelce yayın.

Keki önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.

Kekin piştiğini bir çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz.

Fırından aldığınız keki keten tohumu ve yenilebilir çiçeklerle servis edebilirsiniz.

Unutmayın kilo kontrolü yapıyorsanız; ince bir dilim kek yemenin ötesine geçmemenizde yarar var.

Afiyet olsun.

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