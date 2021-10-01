Diyet için salata tarifi
Salata ile zayıflamak isteyenler için tarif.
Salata ile zayıflamak isteyenler için tarif.
Malzemeler
- Yarım su bardağı kısırlık bulgur
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- Çeyrek mor lahana
- 1 tutam maydanoz
- 1 tutam dereotu
- 2-3 adet taze soğan
- Limon
- Zeytinyağı
- Tuz
Diyet Salata Nasıl Yapılır?
Bulgurumuzu bir kaba alıyoruz. Kaynamış olan suyu üzerini geçecek şekilde ilave ediniz. Üzerini streçle kapatarak şişmesini bekleyiniz. Haşladığınız yeşil mercimeklerin suyunu süzüp şişen bulgularla birleştiriyoruz. Dereotu ve yeşil soğanı ince şekilde doğrayarak ilave ediyoruz. Maydanozu da ilave ediyoruz. Mor lahanaları ince doğrayın içine veya üzerine de kullanabilirsiniz. Salatamız hazır isteğe göre tuz ilave ediniz. Afiyet olsun.