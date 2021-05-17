Diyet için kabaklı omlet tarifi | Lor peynirli kabaklı omlet
Diyet yaparken doyurucu bir öğün için tarif arayanlar en çok kahvaltılık lezzetleri araştırıyor. Peki, kahvaltı için kabaklı omlet olur mu? Lor peynirli kabaklı omlet nasıl yapılır?
Kabak sağlık açısından son derece faydalı sebzelerden biridir. Düşük kalorili bir tarif arayanlar ‘kabaklı omleti’ mutlaka denemeli… İşte, kabaklı omlet tarifi
Diyet için kabaklı omlet tarifi
Malzemeler:
- 1 adet kabak
- 1 adet yumurta
- Sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı lor peyniri
- 1 tatlı kaşığı keten tohumu
Lor peynirli kabaklı omlet nasıl yapılır?
Öncelikle kabağı yıkayıp kabuğunu soyun.
Kabağı rendeleyip zeytinyağında soteleyin.
Kabak yumuşayınca bir adet yumurtayı ilave edin.
Ocağın altını kapattıktan sonra omleti servis tabağına alın.
Omletinizi lor peyniri ve keten tohumu ile lezzetlendirip afiyet yiyebilirsiniz.