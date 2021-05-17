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Kadın - Aile Diyet için kabaklı omlet tarifi | Lor peynirli kabaklı omlet
Kadın - Aile

Diyet için kabaklı omlet tarifi | Lor peynirli kabaklı omlet

Diyet yaparken doyurucu bir öğün için tarif arayanlar en çok kahvaltılık lezzetleri araştırıyor. Peki, kahvaltı için kabaklı omlet olur mu? Lor peynirli kabaklı omlet nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:36:00 -
Diyet için kabaklı omlet tarifi | Lor peynirli kabaklı omlet

Kabak sağlık açısından son derece faydalı sebzelerden biridir. Düşük kalorili bir tarif arayanlar ‘kabaklı omleti’ mutlaka denemeli… İşte, kabaklı omlet tarifi

Diyet için kabaklı omlet tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet kabak
  • 1 adet yumurta
  • Sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı lor peyniri
  • 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Lor peynirli kabaklı omlet nasıl yapılır?

Öncelikle kabağı yıkayıp kabuğunu soyun.

Kabağı rendeleyip zeytinyağında soteleyin.

Kabak yumuşayınca bir adet yumurtayı ilave edin.

Ocağın altını kapattıktan sonra omleti servis tabağına alın.

Omletinizi lor peyniri ve keten tohumu ile lezzetlendirip afiyet yiyebilirsiniz. 

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