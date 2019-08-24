Diyarbekirspor hazırlık maçında berabere kaldı Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Diyarbekirspor, Afyonkarahisar’da hazırlık maçlarına devam ediyor.

2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelen Yeşil-Kırmızılı takım, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Diyarbekirspor’un golünü Mehmet Fuat Gölbaşı kaydetti. Öte yandan Diyarbekirspor, kampta idmanlardan geriye kalan zamanı çeşitli etkinlikler yaparak değerlendiriyor. Teknik heyet ve futbolcular, lunaparka giderek eğlenceli anlar yaşadı.

Lig öncesinde moral ve motivasyon olarak olumlu bir görüntü çizen Diyarbekirspor’un bu tablosu uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk için umut veriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.