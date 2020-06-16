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Spor

Diyarbakırspor korona virüs testinden geçti

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Liginde yer alan ve şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor’da korona virüs önlemleri kapsamında kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, antrenör, futbolcular ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:31:26 -
Diyarbakırspor korona virüs testinden geçti

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Liginde yer alan ve şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor’da korona virüs önlemleri kapsamında kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, antrenör, futbolcular ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı.


Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, sağlık konusunda çok titiz davrandıklarını ve korona virüs testlerine büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Karakoç, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüs testlerin bizlerde dahil olduk. Tüm futbolcularımızı, teknik heyetimizin, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın katıldığı testlerin sonuçları bize sonradan bildirilecek. Yapılan testler sonucunda herhangi bir korona virüs belirtisine rastlanmaması halinde, çalışmalara başlayacağız. Test sonucunun bize ulaşmasıyla planlamamızı yapacağız” dedi.


Ekrem Karakoç, kendilerine büyük ilgi gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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