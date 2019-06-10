Diyarbakırspor hedef büyüttü

Yeni sezonda Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Diyarbakırspor, deneyimli bir teknik adam yönetiminde güçlü bir kadro oluşturmayı planlıyor.

Geçen sezon kısıtlı imkanlara rağmen 1. Amatör Futbol Ligi’nde şampiyon olarak, önemli bir başarıya imza atan yeşil kırmızılı ekip, yeni sezonda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Yeni sezonda başarılı olması için güçlü bir yönetim oluşturmak için temaslarını sürdüren Diyarbakırspor, oluşacak yeni yönetimin ardından, maddi kaynak arayışlarına yönelecek. Diyarbakırspor’a gelir getirecek kaynaklar oluşturulması için iş dünyası, STK’lar ve belediyelerle görüşecek olan Diyarbakırspor, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun kapısını çalışacak. TFF Başkanı olan Nihat Özdemir’le Diyarbakırspor’un içinde bulunduğu sorunlar ve gelecekle ilgili hedeflerin anlatılacağı bir dosya hazırlanacak. Bu dosyada kulübün acil ihtiyaçları ve yapılması gerekenler tek tek anlatılacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Diyarbakırspor’un ilk teması Diyarbakır’da gerçekleşti. Özdemir ile yapılan görüşmede, randevu talebi oluşturuldu. İstanbul’da buluşmak için Nihat Özdemir’den olumlu yanıt alan Diyarbakırspor yönetimi, haziranın sonu veya temmuz ayının ortalarında İstanbul’a gidecek ve beklenen görüşmeyi gerçekleştirecek.