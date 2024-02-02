Diyarbakırlı Ramazan Hocayı katleden zanlının ifadesi ortaya çıktı! 'Hiçbir dini grup veya cemaatle ilişkim yok'

Türkiye bir süredir yaşanan olaylar silsilesiyle zor günlerden geçiyor.

Riyad'da düzenlenen Süper Kupa finalinin iptal edilmesinden sonra, başlayan Mustafa Kemal provokasyonu, Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan vatandaşın darbedilmesi, kilisede ayinde bulunan bir kişinin silahlı saldırıya uğraması ve son olarak Ramazan Pişkin'in katledilmesi çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye tanınan bir garibanın bıçaklanarak öldürülmesinden sonra konu tarikatlara kadar geldi.

Tarikat ve cemaat düşmanları, Ramazan Pişkin'in katillerinin "tarikatlar" olduğunu öne sürdü.

Pişkin’i katleden Erkan Baykut ise ilk ifadesinde, "Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur." dedi.

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Baykut'un ortaya çıkan savunması şöyle:

Babamın Fatih’te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin’i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Muradı isimli kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağrışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım.

Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin’i Saboor Muradı olarak gördüğüm için saldırdım. Ramazan Pişkin’i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada gördüm. Daha sonra iki ay kadar öncede babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüm. Kendisinin Saboor Muradı olduğunu anladım. Saboor sürekli rüyama giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü’nden aldım. Öldürmek kastım yoktur. Yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım.