Diyarbakırlı kayıp Narin Güran vurgusu masada: Türk PDR uzmanı kalıcı çözümler uyarısı yaptı! Herkes şüpheli

Narin Güran’ın kaybolmasının sosyal medyada fanatizme dönüştüğüne dikkat çeken PDR Diyarbakır İl Başkanı Hayriye Müjde Erçetin, “Bu bir müsabaka değil” uyarısında bulundu.

Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi, 21 Ağustos’ta Kuran kursuna gitmek için evinden ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran’dan bir daha haber alınamadı. 12 gündür köye gazeteciler, belediye yetkilileri, jandarma, kolluk kuvvetleri ve arama kurma ekipleri adeta kamp kurdu. Narin’in kaybından bu yana gönüllü olarak Tavşantepe Köyü’nde küçük çocuğun ailesine psikolojik destek veren Türk Psikolojik ve Rehberlik Derneği (PDR) Diyarbakır İl Başkanı Hayriye Müjde Erçetin, yaşananları anlattı.

‘Olayın bir fanatizmi artık oluşmaya başladı’

Son dakika haberi: Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Aile bağlarına bakılmaksızın herkes şüpheli gibi polis çok dikkatlice çalışmaları yürütüyor!

Uzman kişiden Diyarbakırlı Narin vurgusu

Son dakika haberi: 8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. 10 gündür aralıksız arama çalışmaları devam eden Narin Güran'dan hala bir haber alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyin yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bütün aile üyelerini çapraz sorguya aldı. Öte yandan Kayıp Narin Güran soruşturmasında, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran tekrar ifadeye çağrıldı. Son dakika bilgisine göre gözaltındaki amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla eşleşti.

Küçük çocuğun kaybının büyük bir fanatizme dönüştüğü ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyleyen Erçeten, “Evet kayıp bir çocuk var. Onun için endişelenenler bir sürü kişi var ama onun için endişelenirken etraftaki herkese de sataşıp, herkesle de yoğun bir kavga içerisinde olan da bir grup var. Olayın bir fanatizmi artık oluşmaya başladı. Bu bir futbol maçı değil. Bu bir müsabaka değil. Bir yerde işte onu bulanlar, bulmayanlar; aile veya değil kısmında, bu fanatizmi devre dışı bırakmak gerekir. Sadece duyarlı olan kişiler bizler değiliz. Oradaki insanlar da duyarlıdır. O köyde o çocuğu gören, o çocukla temas halinde olan insanların da duyarlı olabileceğini o insanların da acı çektiğini, üzülebildiğini, ortak payda olduğunu, anılarının olduğunu göz ardı etmemek lazım” diye konuştu.

‘Hedef almak istismardır’

Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerde hedef olarak gösterilen çocukların ileriki yaşamlarında olumsuz etkileneceklerine vurgu yapan Erçetin, ‘Sosyal medyada kalan videoların sildirmek çok mümkün değil. O videoların zihinlere, hafızalara kazınıyor olması, o çocuğun büyüdüğü zaman sürekli bununla anlıyor olması, bu ihtimaller üzerinden yaşamının örseleniyor olması onun için büyük bir olumsuzluğa sebebiyet verebilir. Etiketlenmeye sebep verebilir” dedi.

Gazetecilik meslek etiğine uygun değildir

Amida haber’in aktardığı haberde: Erçetin, çocukların görüşlerinin yalnızca pedagog ya da alanında uzman kişilerce alınabileceğine dikkat çekerek gazetecileri de uyardı. Erçetin şunları söyledi: “Hassas bir süreçten geçilirken, oradaki çocukların, ailelerin ne yaşadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir yabancı olarak böyle durumlarda gidip çocuklara mikrofonu uzatmak nedir? Böyle durumlarda çocuklarla yapılan görüşmelerde, görüşmeyi yapan kişiler buna uygun bir pedagojik altyapısının olması, Çocukların nasıl konuşturacak ne yapacak ne edecekle ilgili bilgisinin olması gerekiyor.''

KAYIP NARİN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin Güran'a (8) ilişkin soruşturmada küçük kızın amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G., gözaltına alındı.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.