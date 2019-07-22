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Diyarbakırlı karateci Sena’dan çifte madalya

Bağlar Belediyespor kulübü sporcusu Sena Kızılaslan, bir hafta içinde katıldığı iki uluslararası şampiyonasında altın ve gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
Diyarbakırlı karateci Sena’dan çifte madalya

Bağlar Belediyespor kulübü sporcusu Sena Kızılaslan, bir hafta içinde katıldığı iki uluslararası şampiyonasında altın ve gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.


Bağlar Belediyespor ve karate milli takımı sporcusu Sena Kızılaslan’dan bir hafta içinde iki önemli başarı haberi geldi. Kızılaslan, aynı hafta içinde yapılan iki ayrı şampiyonada önce şampiyonluk, sonra ikincilik elde ederek Bağlar Belediyespor ve Diyarbakır’a altın ve gümüş madalya kazandırdı. 14-15 Temmuz tarihleri arasında Denizli’de yapılan Dekaı-Do Uluslararsı Karate Şampiyonası’nda tüm rakiplerini yenme başarısını gösteren Sena Kızılaslan, uluslararası şampiyonluğunu kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.



Final maçını 3-2 kaybetti


Sena Kızılaslan,19-21 Temmuz tarihleri arasında ise Çanakkale’de gerçekleşen Çanakkale Uluslararası Karate Şampiyonası’nda madalya için tatemiye çıktı. 5 ayrı ülkeden ve Türkiye’den de 52 ilden 850 sporcunun katıldığı şampiyonada başarıdan başarıya koşarak finale kadar yükselen Kızılaslan, final maçını 3-2 kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye şampiyonaları öncesinde Diyarbakırlı karatecileri çalışma yaptıkları salonda ziyaret ederek spor malzemeleri hediye etmiş ve bundan sonraki süreçte her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
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