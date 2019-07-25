0553 313 94 23

Diyarbakırlı judoculardan 17 madalya 2 kupa

Diyarbakırlı judocular, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 2.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
Diyarbakırlı judoculardan 17 madalya 2 kupa

Diyarbakırlı judocular, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 2. İller Arası Judo Dostluk Turnuvasında 17 madalya ve 2 kupayla döndü.


Türkiye Judo Federasyonu ve Malatya Judo İl Temsilciliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 2. İller Arası Judo Dostluk Turnuvası tamamlandı. Malatya Merkez Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Diyarbakırlı judocular büyük dereceler elde etti. Minikler kategorisinde, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alan Diyarbakırlı judocular, takım şampiyonluğu elde etti. Toplamda 100 sporcunun yer aldığı müsabakaların yıldızlar kategorisinde ise Diyarbakırlı sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederek, ikincilik kupasının sahibi oldu. Diyarbakır Judo Antrenörü Osman Gökcül, Malatya’da çok anlamlı bir turnuvaya katıldıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Gökcül, Türkiye’nin birçok bölgesinden sporcunun yer aldığı müsabakaların çok zorlu geçtiğini belirtti. Gökcül, minikler ve yıldızlar kategorisinde toplam 17 madalya ile 2 kupa alarak, Diyarbakır’a döndüklerini kaydederek, "Bizim için oldukça değerli olan bir müsabakada yer aldığımız için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Böyle anlamlı bir turnuvada sporcularımız gerçekten çok değerli dereceler elde etti. Minikler kategorisinde, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alan sporcularımız, takım olarak şampiyonluk elde ettiler.Yıldızlar kategorisinde ise sporcularımız, 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederek, ikincilik kupasının sahibi oldular. Genel olarak çok önemli dereceler elde ettik. Göğsümüzü kabartan bir tablo yaşadık. Malatya’daki turnuva bizim için çok yararlı bir turnuva oldu. Dereceye giren girmeyen tüm sporcularımı yürekten kutluyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler bölgeye girdi
    1. Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler..
    2. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    3. 3’üncü Tarım ve Orman Şurası..
    4. THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
    5. Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın..
    6. BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç’ı..
    7. ’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli..
    8. Eskişehirspor'dan Necati Ateş'e şok!
    9. Sokak köpekleri koyunları telef etti!..
    10. Herkesi ilgilendiriyor!..
    11. Porto Riko Valisi Rossello 2..
    12. Yeditepe Üniversitesi’nden bir ilk..
    13. Gümüşhane’de tarım değerlendirme..
    14. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı..
    15. Kapalıçarşı'da altın
    16. Üreticilere süt sağma makinesi
    17. Başkan Yanmaz’dan Özlü’ye ve ekibine..
    18. Muradiye MYO’da ‘15 Temmuz’ konulu..
    19. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    20. Bingöl’de dönercinin davetsiz misafiri..
    21. 1 ton 200 kiloluk ’Paşa’ isimli dana..
    22. Osmaneli üretim kapasitesini arttırıyor
    23. Boris Johnson'dan Avam Kamarasına ilk..
    24. Cübbeli Ahmet Hoca sert çıktı: Şimdi..
    25. BTK Akademi geleceğin yazılımcılarını..
    26. Şuhut’ta sıcak asfalt çalışmaları
    27. Diyarbakır’da yetenek taraması yapıldı
    28. "Hürmüz Boğazı'ndaki durum endişe..
    29. Sokak köpekleri 12 koyunu telef etti
    30. Tunus Meclis Başkanı Nasır geçici..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı