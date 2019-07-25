Diyarbakırlı judoculardan 17 madalya 2 kupa

Diyarbakırlı judocular, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 2. İller Arası Judo Dostluk Turnuvasında 17 madalya ve 2 kupayla döndü.

Türkiye Judo Federasyonu ve Malatya Judo İl Temsilciliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 2. İller Arası Judo Dostluk Turnuvası tamamlandı. Malatya Merkez Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Diyarbakırlı judocular büyük dereceler elde etti. Minikler kategorisinde, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alan Diyarbakırlı judocular, takım şampiyonluğu elde etti. Toplamda 100 sporcunun yer aldığı müsabakaların yıldızlar kategorisinde ise Diyarbakırlı sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederek, ikincilik kupasının sahibi oldu. Diyarbakır Judo Antrenörü Osman Gökcül, Malatya’da çok anlamlı bir turnuvaya katıldıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Gökcül, Türkiye’nin birçok bölgesinden sporcunun yer aldığı müsabakaların çok zorlu geçtiğini belirtti. Gökcül, minikler ve yıldızlar kategorisinde toplam 17 madalya ile 2 kupa alarak, Diyarbakır’a döndüklerini kaydederek, "Bizim için oldukça değerli olan bir müsabakada yer aldığımız için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Böyle anlamlı bir turnuvada sporcularımız gerçekten çok değerli dereceler elde etti. Minikler kategorisinde, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alan sporcularımız, takım olarak şampiyonluk elde ettiler.Yıldızlar kategorisinde ise sporcularımız, 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederek, ikincilik kupasının sahibi oldular. Genel olarak çok önemli dereceler elde ettik. Göğsümüzü kabartan bir tablo yaşadık. Malatya’daki turnuva bizim için çok yararlı bir turnuva oldu. Dereceye giren girmeyen tüm sporcularımı yürekten kutluyorum” dedi.