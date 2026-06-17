  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tartışmalı tahliye kararı! Kara paracı Mason üstadı sessizce serbest bırakıldı Trump’tan Netanyahu’ya ret! Katil mutabakat metnini görememiş Milli Gazete’de ‘BOP parçalandı’ manşeti! Hani Erdoğan bu işin ortağıydı? Ticaret Bakanı Bolat, Özbekistan'da: Kardeş ülkeye katkımız sürecek İsimler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu 3 liderin üzerini çizdi Kimse ne olduğunu bilmiyor! Koca şehri karıştıran bu gizemli yapı neyin nesi? Ne zaman açılacak? Trump, Hürmüz için tarih verdi Katil pes etti Yüzlerce kişiye gözaltı: Mali suç örgütlerine geçit yok AK Partili isimden karanlık döneme tepki: Ezan özüne dönünce ruh kökümüze kavuştuk!
Aktüel Diyarbakırlı çiftçinin Gazze sevgisi
Aktüel

Diyarbakırlı çiftçinin Gazze sevgisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Diyarbakırlı çiftçinin Gazze sevgisi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çiftçilik yapan Ammar Öğrük, Filistin halkına ve Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla hasat çalışmalarında kullandığı biçerdöverine Ebu Ubeyde’nin posterini astı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çiftçilik yapan Ammar Öğrük, Filistin halkına ve Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla hasat çalışmalarında kullandığı biçerdöverine Ebu Ubeyde’nin posterini astı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Düzova (Qerhéta) Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Ammar Öğrük, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için anlamlı bir destek mesajı verdi. Hasat sezonunda kullandığı biçerdöverine Ebu Ubeyde’nin posterini asan Öğrük, Filistin halkının yanında olduğunu ifade etti.

Tarım faaliyetlerini sürdürürken Filistin davasına olan duyarlılığını da ortaya koyan Öğrük, Gazze’de yaşanan olayların vicdan sahibi herkesi derinden etkilediğini belirtti. Hasat çalışmalarında kullandığı biçerdöverine astığı posterle Gazze’de hayatını kaybeden sivilleri ve Filistin halkının mücadelesini unutmadığını gösteren Öğrük, bölgedeki insani krize dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.

Düzova Mahallesi’nde çekilen görüntüler kısa sürede ilgi görürken, birçok vatandaş da Öğrük’ün Filistin’e yönelik duyarlılığını takdir etti. Tarlasında üretime devam eden çiftçi, Gazze’de yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

DOĞRU HABER

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23