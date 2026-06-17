Diyarbakırlı çiftçinin Gazze sevgisi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çiftçilik yapan Ammar Öğrük, Filistin halkına ve Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla hasat çalışmalarında kullandığı biçerdöverine Ebu Ubeyde’nin posterini astı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Düzova (Qerhéta) Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Ammar Öğrük, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için anlamlı bir destek mesajı verdi. Hasat sezonunda kullandığı biçerdöverine Ebu Ubeyde’nin posterini asan Öğrük, Filistin halkının yanında olduğunu ifade etti.

Tarım faaliyetlerini sürdürürken Filistin davasına olan duyarlılığını da ortaya koyan Öğrük, Gazze’de yaşanan olayların vicdan sahibi herkesi derinden etkilediğini belirtti. Hasat çalışmalarında kullandığı biçerdöverine astığı posterle Gazze’de hayatını kaybeden sivilleri ve Filistin halkının mücadelesini unutmadığını gösteren Öğrük, bölgedeki insani krize dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.

Düzova Mahallesi’nde çekilen görüntüler kısa sürede ilgi görürken, birçok vatandaş da Öğrük’ün Filistin’e yönelik duyarlılığını takdir etti. Tarlasında üretime devam eden çiftçi, Gazze’de yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

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